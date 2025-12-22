Βραβεία ΠΣΑΤ 2025: Κορυφαίος αθλητής ο Εμμανουήλ Καραλής

O Έλληνας πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ «επικράτησε» του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Στέφανου Ντούσκου, σε μια χρονιά με πολλά ρεκόρ πάνω από τα 6 μέτρα, ένα ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο και ένα χρυσό στο ευρωπαϊκό κλειστού στίβου.

Κατά τη βράβευσή του από τον ΠΣΑΤ για τα επιτεύγματά του στο 2025, ο Εμμανουήλ Καραλής δήλωσε: «Ευχαριστώ πολύ τον ΠΣΑΤ, πριν από 10 χρόνια αναδείχθηκα κορυφαίος ανερχόμενος αθλητής. Πίσω μου υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα που δουλεύει για εμένα. Θέλω να βελτιώνομαι, υπάρχει πίστη, οι άνθρωποί μου πιστεύουν σε εμένα, το σημαντικό είναι να απολαμβάνω την κάθε στιγμή».

Συγκινημένος ο πατέρας του και ένας εκ των προπονητών του, Χάρης Καραλής είπε: «Τον ευχαριστώ που με επέλεξε να διαχειριστώ την αθλητική του σταδιοδρομία».

Στις υπόλοιπες κατηγορίες βραβεύτηκαν οι:

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Χάρης Παυλίδης, ο οποίος οδήγησε την Εθνική Υδατοσφαίρισης Γυναικών στην κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος (Θοδωρής Βλάχος και Βασίλης Σπανούλης οι άλλοι δύο υποψήφιοι)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ: Ελευθερία Πλευρίτου, παγκόσμια πρωταθλήτρια με την Εθνική Υδατοσφαίρισης (η αδελφή της Βασιλική και η Μαρία Πρεβολαράκη στην τελική τριάδα)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ: Εθνική Υδατοσφαίρισης Γυναικών, παγκόσμια πρωταθλήτρια 2025 (Εθνική Μπάσκετ Ανδρών, Εθνική Υδατοσφαίρισης Ανδρών)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Νάσος Γκαβέλας, στίβος (Παύλος Λιότσος/ταεκβοντό, Αντώνης Τσαπατάκης/κολύμβηση)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Δήμητρα Κοροκίδα/τακεβοντό (Ελένη Νέστορα/τάεκβοντο, Λήδα Μαρία Μανθοπούλου/στίβος)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Εθνική Κωφών Μπάσκετ Ανδρών (Γρηγόρης Πολυχρονίδης και Δήμητρα Παπαδοπούλου μπότσια η άλλη υποψηφιότητα)