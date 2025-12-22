Τσουμελέκα: «Μου έχει γίνει ανήθικη πρόταση από προπονητή»

Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του βάδην, Αθανασία Τσουμελέκα, αποκάλυψε για τα περί ανήθικης πρότασης που δέχτηκε από προπονητή.

Η αθλήτρια σε συνέντευξη της ανέφερε: «Φυσικά και μου έγινε ανήθικη πρόταση. Έκλεισα ραντεβού μαζί του, πήγα στο ξενοδοχείο, του είπα να κάνει ένα μπάνιο και εγώ μέχρι να κάνει το μπάνιο του, πήρα τα ρούχα του και έφυγα από το δωμάτιο. Το άτομο αυτό ήταν προπονητής».

Η Τσουμελέκα πλέον έχει αφήσει πίσω της τον αθλητισμό και έχει στραφεί στην υποκριτική: «Μετά την καριέρα μου στον αθλητισμό, που ήταν γεμάτη έντονες συγκινήσεις και πίεση, πέρασα μια πολύ απαιτητική περίοδο. Το θέατρο με κέρδισε αμέσως, γιατί μέσα από την ενασχόληση και την επαφή με τους ανθρώπους κατάφερα να ανακαλύψω καλύτερα τον χαρακτήρα μου και τον εαυτό μου. Σε αντίθεση με τον αθλητισμό, που απαιτεί απομόνωση, η σκηνή σου δίνει χώρο να βιώσεις το στρες και την ένταση με διαφορετικό τρόπο – αλλά το αίσθημα αγωνίας είναι ίδιο με αυτό του πρωταθλητισμού».