Δυνατό πέρασμα στη χειμερινή δράση για τις Αδαμοπούλου και Μπουμπουλίδη

Στους αγώνες της χειμερινής περιόδου θα ανοίξει η χρονιά για τις αθλήτριες του Βασίλη Μεγαλοοικονόμου. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου και η Αναστασία Μπουμπουλίδη μπορεί να έχουν ως απώτερο στόχο τους αγώνες του καλοκαιριού, ωστόσο επικεντρώνονται σοβαρά στη δράση του χειμώνα.

Οι δύο αθλήτριες αναμένεται να κάνουν μια σειρά από δυνατούς αγώνες μέσα από τους οποίους θα επιδιώξουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι το μίτινγκ το Γκέτεμποργκ στις 24 Ιανουαρίου, ενώ αναμένουν απαντήσεις για δύο αγώνες νωρίτερα τον ίδιο μήνα.

Η Αδαμοπούλου ήταν παρούσα το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, ενώ εκπροσώπησε τη χώρα μας και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων της Μαδρίτης καταλαμβάνοντας την 6η θέση στο επί κοντώ.

«Η προπόνηση πάει πολύ καλά. Η Αριάδνη θα μπει στον κλειστό στίβο και θα κυνηγήσει ένα καλό ατομικό ρεκόρ. Ωστόσο, ο στόχος είναι ο ανοιχτός και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει πάει σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, έχει μαζέψει πολλές παραστάσεις και πλέον είναι έτοιμη να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Πήγε, είδε, ξαναπήγε, πλέον είναι η ώρα να προχωρήσει ακόμη περισσότερο», είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός για την 25χρονη αθλήτριά του.

«Πέρυσι, μέχρι και το Πάσχα, είχε πόνους από τον τραυματισμό που απέκτησε στους Ολυμπιακούς. Φέτος είναι μια χαρά, γυμνάζεται πολύ καλά και πιστεύω ότι θα έρθουν και οι αντίστοιχες επιδόσεις», συμπλήρωσε.

Η Αδαμοπούλου έχει ατομικό ρεκόρ 4,50 μ. στον ανοιχτό από το 2024, ενώ τον χειμώνα του 2025 ανέβηκε πάνω από τα 4,45 μέτρα.

Αναφορικά με την πορεία της Αναστασίας Μπουμπουλίδη, ο έμπειρος τεχνικός είπε: «Πάει πάρα πολύ καλά. Έχει όρεξη και διάθεση. Έχει βρει και πάλι τον ρυθμό της. Ο στόχος της είναι η διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Γιουτζίν. Μέχρι τώρα δείχνει πολύ καλά δείγματα».

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024 στην κατηγορία Κ18, το 2026 θα αγωνιστεί για πρώτη χρονιά στην κατηγορία Κ20. Το καλοκαίρι κατέκτησε μετάλλιο στο Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας, ενώ συμμετείχε και στον προκριματικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20.

Το γκρουπ πραγματοποίησε τη χειμερινή προετοιμασία στην Αθήνα, καθώς οι συνθήκες στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι καλές. «Οι συνθήκες στο ΟΑΚΑ είναι καλές και δεν θα φύγουμε. Προσανατολιζόμαστε σε μια προετοιμασία την άνοιξη, πριν από τη θερινή περίοδο», ανέφερε ο τεχνικός.