Σοκάρει η Μάριον Τζόουνς: «Τα γόνατά μου κρέμονται από μια κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια»

Η κάποτε ταχύτερη αθλήτρια στον κόσμο, Μάριον Τζόουνς, σε βίντεο που ανέβασε στο instagram δείχνει τις κινητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω του αυτοάνοσου που πάσχει.

Μία από τις μεγαλύτερες σταρ παγκοσμίως στους αγώνες ταχύτητας, που μεσουράνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές εκείνης του 2000, στα 50 της παλεύει με μια σπάνια αυτοάνοση απομυελινωτική ασθένεια, η οποία επηρεάζει κυρίως τα οπτικά νεύρα και τον νωτιαίο μυελό.

Στο βίντεο που δημοσίευσε αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω της ασθένειάς της, η οποία την αναγκάζει να ζητά βοήθεια ακόμα και για να κατέβει τις σκάλες, επειδή τα γόνατά της είναι σε άσχημη κατάσταση.

“Με ρωτούν πάντα: “Είσαι η Μάριον Τζόουνς; Ήσουν η πιο γρήγορη γυναίκα στον κόσμο!” Κανείς δεν ρωτάει πώς είναι τα γόνατά μου. Λοιπόν, τα γόνατά μου κρέμονται από μια κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια”, ήταν τα λόγια της.

