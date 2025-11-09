Καραΐσκος: «Θέλω να συνεχίσω να κυνηγάω τα όριά μου και να πάω στο ευρωπαϊκό - Το αφιερώνω στους γονείς μου που τους αγαπώ» (vid)

Στίβος
Συγκινημένος ο Παναγιώτης Καραΐσκος αφιέρωσε τη δεύτερη νίκη του στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, στους γονείς του που όπως είπε τους ταλαιπωρεί με τις παραξενιές του πρωταθλητισμού.
