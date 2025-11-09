H Mατίνα Νούλα νικήτρια του ΑΜΑ στις γυναίκες

Η Ματίνα Νούλα είναι η φετινή νικήτρια του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας στις γυναίκες τερματίζοντας σε 02:39:27.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Παναγιώτα Βλαχάκη με 02:49:31 και τρίτη η Ράνια Ρεμπούλη με 02:52:07