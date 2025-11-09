Πρόταση γάμου στον τερματισμό των 10 χλμ. στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Η Τουρκάλα Νουρ Εϊγκούν τερμάτισε τα 10 χλμ. του Αυθεντικού Μαραθωνίου σε 48:30 και στο Παναθηναϊκό Στάδιο δέχθηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της. Εκείνη είπε το «ναι» και φόρεσε το μονόπετρο, σε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της διοργάνωσης.