Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα παγκόσμια ρεκόρ

Η κατάρριψη ενός παγκόσμιου ρεκόρ αποτελεί όνειρο κάθε αθλητή. Οι αγωνιζόμενοι γνωρίζουν ότι για να το πετύχουν έχουν βασικό αντίπαλο, τον… εαυτό τους.

Τώρα όμως, σε κάποια αθλήματα, στους αντιπάλους προστέθηκε ακόμα ένας: η κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με έρευνα του αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Climate Central», η αύξηση της θερμοκρασίας έχει «καταστήσει σχεδόν αδύνατη την κατάρριψη ρεκόρ σε ορισμένους αγώνες». Η έρευνα έχει ως πεδίο μελέτης τις διοργανώσεις του μαραθωνίου και, όπως αναφέρει, μέχρι το 2045 δεν θα υπάρχουν οι ιδανικές συνθήκες για αγώνα στο 86% των μαραθωνίων.

Σε αθλήματα που διεξάγονται σε εξωτερικούς χώρους οι καιρικές συνθήκες συντελούν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερα στο αγώνισμα του μαραθωνίου η θερμοκρασία αποτελεί σύμμαχο ή αντίπαλο. Σε πανεπιστημιακή έρευνα, οι επιστήμονες ανέλυσαν τα αποτελέσματα έξι αγώνων μαραθωνίων (Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο, Βοστώνη, Σικάγο και Νέα Υόρκη) με βάθος δεκαετίας (συνολικά 60 αγώνες) και διαπίστωσαν ότι, όταν η θερμοκρασία αυξάνεται περισσότερο από το επιθυμητό, τότε μειώνονται οι αποδόσεις και πολλαπλασιάζονται οι εγκαταλείψεις. Σε άλλη ακαδημαϊκή έρευνα, με βάθος εικοσαετίας, διαπιστώθηκε ότι η θερμοκρασία και η υγρασία επηρεάζουν διαφορετικά τους μαραθωνοδρόμους, ανάλογα με το φύλο και την ηλικία.

Οι ιδανικές συνθήκες για έναν αγώνα μαραθωνίου, σύμφωνα με τη μελέτη του «Climate Central», η ιδανικότερη θερμοκρασία για την επίτευξη ρεκόρ ορίζεται, για τους δρομείς υψηλού επιπέδου, στους 4°C για τους άνδρες και 10°C για τις γυναίκες. Οι αθλούμενοι (ερασιτέχνες αθλητές) πετυχαίνουν καλύτερες επιδόσεις όταν η θερμοκρασία είναι 6°C για τους άνδρες και 7°C για τις γυναίκες.

Σεμπάστιαν Κόου: Χρειάζονται τολμηρές αποφάσεις

Πριν από, περίπου, έναν μήνα ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, Σεμπάστιαν Κόου, είχε δηλώσει ότι, ίσως, τα αγωνίσματα αντοχής θα πρέπει να διεξάγονται συγκεκριμένες εποχές του χρόνου για την προστασία των αθλητών από τις καιρικές συνθήκες. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης των 1.500 μ., σύμφωνα με το BBC, σχολίασε την έρευνα του «Climate Central» και ανέφερε ότι «η αυξανόμενη θερμοκρασία αποτελεί τη νέα κανονικότητα. Εάν θέλουμε ο αθλητισμός να συνεχίσει να προοδεύει, θα πρέπει να καινοτομήσουμε και να πάρουμε τολμηρές αποφάσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος και πρωταθλήτριες του μαραθωνίου. «Η αφυδάτωση αποτελεί κίνδυνο. Εάν δεν υπολογίσουμε κάποια πράγματα ένας αγώνας μπορεί να τελειώσει πριν αρχίσει. Πρέπει να ενδιαφερθούμε για τον πλανήτη μας», δήλωσε στο BBC η Κάθριν Ντερέμπα, δύο φορές ασημένια Ολυμπιονίκης (2004, 2008) και δύο φορές πρωταθλήτρια κόσμου.

Με τεχνητό χιόνι και οι Ολυμπιακοί σε Μιλάνο – Κορτίνα

Η άνοδος της θερμοκρασίας προκαλεί προβλήματα στις διοργανώτριες πόλεις των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Οπως και στις, πρόσφατες, προηγούμενες διοργανώσεις έτσι και στους Ολυμπιακούς του 2026 θα απαιτηθεί τεχνητό χιόνι. Το υψόμετρο των Αλπεων προσφέρει μία σιγουριά για καλή ποιότητα φυσικού χιονιού αλλά οι Ιταλοί προετοιμάζονται για κάθε σενάριο ώστε να υπάρχουν οι καλύτερες συνθήκες για τους αγωνιζόμενους σε σκι, σνόουμπορντ και δίαθλο.

Για τους Αγώνες του 2026, η Οργανωτική Επιτροπή σχεδιάζει να έχει στη διάθεσή της 2,4 εκατ. κυβικά τεχνητό χιόνι. Για να επιτευχθεί αυτό θα απαιτηθούν 948.000 κυβικά μέτρα νερού. Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτές οι πρακτικές έχουν κατακριθεί από τους περιβαλλοντολόγους εξαιτίας της μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας αλλά και νερού. Στους Χειμερινούς του Πεκίνου για την παρασκευή χιονιού είχαν χρησιμοποιηθεί, σχεδόν, δύο εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Η Ιταλία θεωρείται η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή τεχνητού χιονιού στην Ευρώπη. Το 90% των χιονοδρομικών κέντρων της είναι εξοπλισμένα με μηχανήματα παραγωγής. Σύμφωνα με έρευνα του 2024, για λογαριασμό του περιοδικού «International Journal of Climatology», τον τελευταίο αιώνα η στάθμη του χιονιού στην Ιταλία έχει μειωθεί στο μισό.

