Πρώτη θέση και ατομικό στα 10.000 μέτρα για την Παπαδοπούλου στην Πράγα

Η Χριστίνα Παπαδοπούλου ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή αγωνιστική της χρονιά, κατακτώντας την πρώτη θέση στον αγώνα βάδην μίας ώρας που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα.

Η έμπειρη βαδίστρια, αθλήτρια του Ναπολέοντα Κεφαλόπουλου, κάλυψε συνολικά 12.829 μέτρα μέσα σε μία ώρα, επίδοση που της χάρισε όχι μόνο τη νίκη, αλλά και βελτίωση του προσωπικού της ρεκόρ.

Στο ενδιάμεσο πέρασμά της στα 10.000 μέτρα, σημείωσε χρόνο 46:56.95, ξεπερνώντας το προηγούμενο ατομικό της ρεκόρ (47:17.76).

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Έμα Χατσουντόβα από τη Σλοβακία με 12.646 μ., ενώ τρίτη ήταν η συμπατριώτισσά της Χάνα Τσέρνα με 12.531 μ.

Μόλις μία εβδομάδα μετά τη συμμετοχή της στον πρώτο αγώνα βάδην ημιμαραθωνίου, όπου συγκέντρωσε σημαντικούς βαθμούς για το ευρωπαϊκό ranking ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2026 στο Μπέρμιγχαμ, η Παπαδοπούλου θα ξεκουραστεί πριν ξεκινήσει εκ νέου την προετοιμασία της.