O Τεντόγλου ανάμεσα στους κορυφαίους που θα αγωνιστούν στο World Athletics Ultimate Championship

Το τριήμερο event θα κάνει πρεμιέρα στη Βουδαπέστη, 11–13 Σεπτεμβρίου 2026, μοιράζοντας χρηματικά έπαθλα-ρεκόρ συνολικού ύψους 10 εκατ. δολαρίων. Οι νικητές κάθε αγωνίσματος θα λαμβάνουν 150.000 δολάρια.
Η World Athletics ανακοίνωσε τα κριτήρια πρόκρισης, με τον Τεντόγλου να «σφραγίζει» θέση στο μήκος.
Κριτήρια συμμετοχής:
-
Χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρισιού 2024
-
Πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Τόκιο 2025
-
Νίκη στον τελικό του Diamond League 2026
-
Υψηλή θέση στο παγκόσμιο ranking (2/9/2025–1/9/2026)
Βάσει κατάταξης, θέση στη διοργάνωση εξασφαλίζουν επίσης ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο.