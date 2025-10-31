O Τεντόγλου ανάμεσα στους κορυφαίους που θα αγωνιστούν στο World Athletics Ultimate Championship

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα βρίσκεται ανάμεσα στους αθλητές που θα συμμετάσχουν στη νέα διοργάνωση της World Athletics.

Το τριήμερο event θα κάνει πρεμιέρα στη Βουδαπέστη, 11–13 Σεπτεμβρίου 2026, μοιράζοντας χρηματικά έπαθλα-ρεκόρ συνολικού ύψους 10 εκατ. δολαρίων. Οι νικητές κάθε αγωνίσματος θα λαμβάνουν 150.000 δολάρια.

Η World Athletics ανακοίνωσε τα κριτήρια πρόκρισης, με τον Τεντόγλου να «σφραγίζει» θέση στο μήκος.

Κριτήρια συμμετοχής:

Χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρισιού 2024

Πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Τόκιο 2025

Νίκη στον τελικό του Diamond League 2026

Υψηλή θέση στο παγκόσμιο ranking (2/9/2025–1/9/2026)

Βάσει κατάταξης, θέση στη διοργάνωση εξασφαλίζουν επίσης ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο.