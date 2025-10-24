To Zografou City Run επιστρέφει, αφιερωμένο στον Γρηγόρη Λαμπράκη

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στον Γρηγόρη Λαμπράκη – βαλκανιονίκη, βουλευτή της ΕΔΑ και σύμβολο του αγώνα για Ειρήνη – ενώ στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων θα λειτουργήσει έκθεση προς τιμήν του στη Βίλα Ζωγράφου.
Αγωνίσματα
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
- Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. (με χρονομέτρηση)
- Αγώνα Δρόμου 10 χλμ. (με χρονομέτρηση)
- Παιδικό Αγώνα Δρόμου 1 χλμ. (μαθητές/τριες Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού & ΑμεΑ, χωρίς χρονομέτρηση)
- Παιδικό Αγώνα Δρόμου 1 χλμ. (μαθητές/τριες Γυμνασίων & ΑμεΑ, χωρίς χρονομέτρηση)
- Παιδικό Αγώνα Δρόμου 600 μ. (μαθητές/τριες Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δημοτικού & ΑμεΑ, χωρίς χρονομέτρηση)
-
Όλοι οι αγώνες είναι δωρεάν και οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων. Μετά το πέρας του ορίου, καμία νέα εγγραφή δεν θα γίνεται δεκτή.
- Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον σύνδεσμο:
https://www.athletin.gr/events/6/
(Στον ίδιο σύνδεσμο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και όσοι επιθυμούν να συμβάλουν εθελοντικά.)
Πρόγραμμα αγώνων – Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025
Πλατεία Άνοιξη, Ζωγράφου
- 07:00–08:30 | Λειτουργία Γραμματείας για 5 & 10 χλμ.
- 09:00 | Εκκίνηση Αγώνων 5 χλμ. & 10 χλμ.
- 09:15–10:30 | Λειτουργία Γραμματείας για παιδικούς αγώνες
- 10:30 | Εκκίνηση Αγώνα 600μ. (Α’ & Β’ Δημοτικού)
- 10:35 | Εκκίνηση Αγώνα 600μ. (Γ’ & Δ’ Δημοτικού)
- 10:45 | Εκκίνηση Αγώνα 1000μ. (Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού)
- 11:00 | Εκκίνηση Αγώνα 1000μ. (Γυμνάσια)
- 11:30 | Τελετή Απονομών
Έκθεση για τον Γρηγόρη Λαμπράκη | Βίλα Ζωγράφου
Η έκθεση τιμής προς τον Γρηγόρη Λαμπράκη θα λειτουργήσει στη Βίλα Ζωγράφου σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:
- Σάββατο 1/11 | 17:00–20:00 (Εγκαίνια: 17:30)
- Κυριακή 2/11 | 17:00–20:00
- Δευτέρα 3/11 | 10:00–20:00
- Τρίτη 4/11 | 10:00–13:00
- Τετάρτη 5/11 | 10:00–13:00