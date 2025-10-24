To Zografou City Run επιστρέφει, αφιερωμένο στον Γρηγόρη Λαμπράκη

Ο Δήμος Ζωγράφου, σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία ΓΑΣ Ιλισός, ΠΑΣ Ζωγράφου και τον Σύλλογο Αθλούμενων Πολυτεχνειούπολης Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου (ΣΑΠΠΑΖ), διοργανώνει την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 το 4ο Zografou City Run, έναν αθλητικό θεσμό που επανέρχεται δυναμικά, με σημείο εκκίνησης και τερματισμού την Πλατεία Άνοιξη.

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στον Γρηγόρη Λαμπράκη – βαλκανιονίκη, βουλευτή της ΕΔΑ και σύμβολο του αγώνα για Ειρήνη – ενώ στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων θα λειτουργήσει έκθεση προς τιμήν του στη Βίλα Ζωγράφου.

Αγωνίσματα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. (με χρονομέτρηση)

Αγώνα Δρόμου 10 χλμ. (με χρονομέτρηση)

Παιδικό Αγώνα Δρόμου 1 χλμ. (μαθητές/τριες Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού & ΑμεΑ, χωρίς χρονομέτρηση)

Παιδικό Αγώνα Δρόμου 1 χλμ. (μαθητές/τριες Γυμνασίων & ΑμεΑ, χωρίς χρονομέτρηση)

Παιδικό Αγώνα Δρόμου 600 μ. (μαθητές/τριες Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δημοτικού & ΑμεΑ, χωρίς χρονομέτρηση)



Όλοι οι αγώνες είναι δωρεάν και οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων. Μετά το πέρας του ορίου, καμία νέα εγγραφή δεν θα γίνεται δεκτή.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον σύνδεσμο:

https://www.athletin.gr/events/6/



(Στον ίδιο σύνδεσμο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και όσοι επιθυμούν να συμβάλουν εθελοντικά.)

Πρόγραμμα αγώνων – Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

Πλατεία Άνοιξη, Ζωγράφου

07:00–08:30 | Λειτουργία Γραμματείας για 5 & 10 χλμ.

09:00 | Εκκίνηση Αγώνων 5 χλμ. & 10 χλμ.

09:15–10:30 | Λειτουργία Γραμματείας για παιδικούς αγώνες

10:30 | Εκκίνηση Αγώνα 600μ. (Α’ & Β’ Δημοτικού)

10:35 | Εκκίνηση Αγώνα 600μ. (Γ’ & Δ’ Δημοτικού)

10:45 | Εκκίνηση Αγώνα 1000μ. (Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού)

11:00 | Εκκίνηση Αγώνα 1000μ. (Γυμνάσια)

11:30 | Τελετή Απονομών

Έκθεση για τον Γρηγόρη Λαμπράκη | Βίλα Ζωγράφου

Η έκθεση τιμής προς τον Γρηγόρη Λαμπράκη θα λειτουργήσει στη Βίλα Ζωγράφου σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα: