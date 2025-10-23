Τριετής αποκλεισμός στην κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ στο μαραθώνιο Ρουθ Τσεπνγκέτιχ

Η Επιτροπή Ακεραιότητας του στίβου ανακοίνωσε τον τριετή αποκλεισμό της Ρουθ Τσεπνγκέτιχ, κατόχου του παγκόσμιου ρεκόρ μαραθωνίου, ύστερα από θετικό δείγμα σε απαγορευμένη διουρητική ουσία.

Η Κενυάτισσα δρομέας, που είχε εντυπωσιάσει τον Οκτώβριο με χρόνο 2:09:56 στον μαραθώνιο του Σικάγου - επίδοση που κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ κατά σχεδόν δύο λεπτά - υποβλήθηκε σε έλεγχο στις 14 Μαρτίου, όπου ανιχνεύθηκε η απαγορευμένη ουσία.

Αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε παρανομία, ωστόσο στις 31 Ιουλίου άλλαξε την κατάθεσή της, ισχυριζόμενη πως δύο ημέρες πριν τον έλεγχο ασθένησε και πήρε, χωρίς να το γνωρίζει, φάρμακο που περιείχε απαγορευμένο συστατικό και ανήκε στην καθαρίστριά της.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη την παραδοχή της, μειώνοντας την ποινή από τέσσερα σε τρία έτη. Ο αποκλεισμός της ισχύει από τις 19 Απριλίου, ενώ τα αποτελέσματά της από τις 14 Μαρτίου και έπειτα ακυρώνονται - χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται το παγκόσμιο ρεκόρ της, καθώς δεν είχε αγωνιστεί ξανά μετά τον επίμαχο έλεγχο.