CAS: Παραμένουν εκτός Παγκοσμίου ενόργανης οι Ισραηλινοί αθλητές

Οι Ισραηλινοί αθλητές παραμένουν εκτός του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής που πρόκειται να φιλοξενηθεί από 18 έως 25 Οκτωβρίου στην Τζακάρτα.

Αυτό αποφάσισε σήμερα (14/10)το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS), απορρίπτοντας τα προσωρινά μέτρα που ζητήθηκαν κατόπιν έφεσης.

Αφού οι ινδονησιακές αρχές αρνήθηκαν να εκδώσουν βίζα επιτρέποντας σε Ισραηλινούς αθλητές να εισέλθουν στην επικράτειά τους την περασμένη εβδομάδα, η ισραηλινή ομοσπονδία ζήτησε από το CAS να υποχρεώσει τη διεθνή ομοσπονδία να «εγγυηθεί τη συμμετοχή της ισραηλινής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα» ή να «μεταθέσει ή να ακυρώσει αυτά τα πρωταθλήματα». Αυτά τα αιτήματα απορρίφθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικαστηρίου.

Η κυβέρνηση της Ινδονησίας ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη (9/10) ότι δεν πρόκειται να χορηγήσει βίζα στα μέλη της αποστολής του Ισραήλ. «Η Τζακάρτα έχει μια σταθερά εδραιωμένη πολιτική να μην έχει καμία επαφή με το Ισραήλ, μέχρι να αναγνωρίσει την ύπαρξη μιας ελεύθερης και κυρίαρχης Παλαιστίνης», δήλωσε σχετικά ο υπουργός Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γιουσρίλ Ιχζά Μαχέντρα.