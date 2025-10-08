Ο Κέρλι στο «πρότζεκτ 9.42» – Θέλει να σπάσει το ρεκόρ του Μπολτ μέσω των Enhanced Games

Ο δις Ολυμπιονίκης των 100 μέτρων Φρεντ Κέρλι γνωστοποίησε πως βρίσκεται σε εξέλιξη το «πρότζεκτ 9.42», ένα φιλόδοξο εγχείρημα με στόχο να τρέξει την απόσταση σε 9.42 δευτερόλεπτα, ξεπερνώντας έτσι το παγκόσμιο ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ (9.58) από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2009 στο Βερολίνο.

Ο 30χρονος Αμερικανός, «αργυρός» Ολυμπιονίκης το 2021, «χάλκινος» το 2024 και παγκόσμιος πρωταθλητής το 2022, έκανε τη σχετική ανακοίνωση μέσω Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά για το σχέδιό του.

Ο Κέρλι είναι ο πρώτος αθλητής στίβου που εντάσσεται επίσημα στα Enhanced Games, τη νέα διοργάνωση που παρουσιάζεται ως το «μέλλον του αθλητισμού» και επιτρέπει τη χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Το εγχείρημα του «9.42» σημαίνει ότι θα πρέπει να τρέξει 16 εκατοστά ταχύτερα από το ρεκόρ του Μπολτ – διαφορά τεράστια για μια κούρσα 100 μέτρων.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Κέρλι θα επιλέξει να αγωνιστεί με ή χωρίς χρήση ουσιών, καθώς στα Enhanced Games αυτό αφήνεται στην κρίση κάθε αθλητή. Ωστόσο, ακόμα και αν πετύχει τον στόχο του, η επίδοση δεν θα αναγνωριστεί επίσημα ως παγκόσμιο ρεκόρ, αφού θα έχει επιτευχθεί εκτός των κανονισμών της World Athletics.

Αν καταφέρει το «9.42», ο Κέρλι θα εξασφαλίσει ένα εκατομμύριο δολάρια από τους διοργανωτές.

Η ανακοίνωση της συμμετοχής του Κέρλι έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα διεξαγόταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο, όπου εκείνος δεν αγωνίστηκε. Ο τελευταίος του επίσημος αγώνας είχε δοθεί στις 11 Ιουλίου.