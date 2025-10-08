Σοκάρει η μαρτυρία της Μάουντενς για προπονητή της: «Μου ζήτησε να βγάλω το σουτιέν, κάθισε πάνω μου»

Η πρώην αθλήτρια του επτάθλου Χάνε Μάουντενς αποκάλυψε πως έπεσε θύμα σωματικής και λεκτικής κακοποίησης από τον πρώην προπονητή της.

Οι αποκαλύψεις της προκάλεσαν σοκ, καθώς η 28χρονη περιέγραψε πως τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και εξευτελισμού την ανάγκασαν να εγκαταλείψει την ενεργό δράση.

Η Μάουντενς στράφηκε και κατά της Βελγικής Ομοσπονδίας Στίβου, υποστηρίζοντας πως οι υπεύθυνοι είχαν γνώση των καταγγελιών της, αλλά δεν παρενέβησαν για να προστατεύσουν την ίδια ή να επιβληθούν κυρώσεις στον προπονητή.

Οι συγκλονιστικές δηλώσεις της Χάνε Μάουντενς:

«Με ζύγιζε κάθε μέρα, μου φώναζε, με έβριζε και με έκανε να νιώθω άχρηστη. Στο τέλος δεν άντεξα. Η πίεση, οι τραυματισμοί, όλα αυτά με έσπρωξαν στην κατάθλιψη. Μου ζήτησε να βγάλω το σουτιέν, με έβαλε να ξαπλώσω στο πάτωμα και κάθισε πάνω μου. Από εκείνη τη στιγμή το σώμα μου μπήκε σε κατάσταση επιβίωσης. Για χρόνια καταπίεζα αυτές τις μνήμες, μέχρι που μέσα από θεραπεία άρχισαν να επιστρέφουν.

Έπεσα σε σκοτεινές σκέψεις, έφτασα σε σημείο να μην προσέχω καθόλου τον εαυτό μου. Χρειάστηκε να νοσηλευτώ για μήνες. Μόνο η οικογένειά μου και λίγοι κοντινοί άνθρωποι ήξεραν την αλήθεια. Η κακοποίηση με σημάδεψε βαθιά. Αυτός είναι ο λόγος που απομακρύνθηκα από το έπταθλο, που έχασα τα καλύτερα χρόνια μου στον στίβο».