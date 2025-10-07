Μας... τρολάρει ο Ντουπλάντις: «Φοβάμαι τα ύψη...» (vid)

Ο Μόντο Ντουπλάντις τον περασένο Σεπτέμβριο κατέρριψε για ακόμη μια φορά το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, περνώντας τα 6,30 μέτρα, σε μια προσπάθεια που παρακολούθησε ζωντανά ολόκληρος ο πλανήτης.

Ο 25χρονος Σουηδός μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου πανηγύρισε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο, επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Άβεστα, για λίγες ημέρες ξεκούρασης και... επαναφόρτισης ενόψει της επόμενης, απαιτητικής σεζόν. Η πόλη, με πληθυσμό περίπου 15.000 κατοίκους, διαθέτει δική της εγκατάσταση για άλμα επί κοντώ, εκεί όπου καταγράφεται κάθε φορά και το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του «ήρωά» της. Όπως συνηθίζει όταν βρίσκεται εκεί, ο Ντουπλάντις παρακολουθεί ο ίδιος την ανύψωση της μπάρας, εκατοστό προς εκατοστό.

Μιλώντας στα τοπικά μέσα, ο κορυφαίος Σουηδός αθλητής αποκάλυψε κάτι που ίσως λίγοι περίμεναν: τον μεγαλύτερό του φόβο.

«Στην πραγματικότητα, φοβάμαι λίγο τα ύψη όταν δεν υπάρχει στρώμα από κάτω», παραδέχτηκε με χαμόγελο ο ίδιος.

Η επιλογή της Άβεστα μόνο τυχαία δεν είναι. Εκεί εδρεύει ο ΙΚ Σταλ, ο σύλλογος με τον οποίο συνδέεται στενά η οικογένειά του. Ο παππούς του, Λαρς-Όκε Χέντλουντ, διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου για 25 χρόνια και παρέμεινε ενεργός μέχρι τα 82 του, ενώ και η θεία του, Μαρί Χέντλουντ, υπηρέτησε ως πρόεδρος για 13 χρόνια. Από το 1959, η οικογένεια Χέντλουντ –το επώνυμο της μητέρας του Μόντο, Ελένα– βρίσκεται στο «τιμόνι» του συλλόγου, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής αθλητικής ιστορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο Ντουπλάντις έχει αποκομίσει τουλάχιστον 650.000 δολάρια (περίπου 560.000 ευρώ) από τα 12 παγκόσμια ρεκόρ που έχει σημειώσει έως σήμερα, με τα ποσά να κυμαίνονται από 3.000 έως 170.000 δολάρια ανά ρεκόρ.