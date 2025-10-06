Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης 2025 έσπασε όλα τα ρεκόρ!

Ο φετινός Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχών και επιδόσεων!



Περισσότεροι από 10.000 δρομείς , συνοδοί και θεατές από 52 χώρες γέμισαν το κέντρο της Κρήτης με ενέργεια, χαμόγελα και παλμό, σε μια επετειακή διοργάνωση που θα μείνει αξέχαστη.

Ρεκόρ συμμετοχών και κορυφαίες επιδόσεις

Η φετινή διοργάνωση σημείωσε αύξηση συμμετοχών σε όλους τους αγώνες από τον Ημιμαραθώνιο έως τα 10 και 5 χιλιόμετρα, αλλά και τους παιδικούς αγώνες.

Στα 21 χιλιόμετρα γυναικών σημειώθηκε νέο ρεκόρ διαδρομής από την Μαροκινή FATIHA ASMID που συνέτριψε το προηγούμενο ρεκόρ με χρόνο 1:14:09 , ενώ ρεκόρ καταρρίφθηκε στα 10 χιλιόμετρα γυναικών από τη Καλλιμογιάννη Βασιλική με χρόνο 37:59 στα 10 χιλιόμετρα Ανδρών από τον Ιταλό Francesco Pepe με χρόνο 33:05 ενώ ο Γιώργος Μενής τερμάτισε στον καλύτερο χρόνο που έχει κάνει ποτέ Έλληνας στον ημιμαραθώνιο Κρήτης 1:10:24 αυτές οι επιδόσεις επιβεβαιώνουν το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο της φετινής χρονιάς.

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Γενική Κατηγορία Ανδρών – Ημιμαραθώνιος

1ος LACHGAR LATRACHE CHAKIB (ESP) – 1:09:31

2ος ΜΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (GRC) – 1:10:24

3ος ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (GRC) – 1:11:28

Γενική Κατηγορία Γυναικών – Ημιμαραθώνιος

1η ASMID FATIHA (MAR) – 1:14:09 Ρεκόρ Διαδρομής

2η BEZA HIWOT MEHARI ETH) – 1:16:42

3η MAZURENKO MARIIA (UKR) – 1:16:52

Έλληνες – Ημιμαραθώνιος

1ος ΜΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (GRC) – 1:10:24

2ος ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (GRC) – 1:11:28

3ος ΟΔΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (GRC) – 1:12:06

Ελληνίδες – Ημιμαραθώνιος

1η ΤΣΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (GRC) – 1:20:54

2η ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (GRC) – 1:21:11

3η ΦΛΩΡΟΥ ΕΦΗ (GRC) – 1:27:42

10 Χιλιόμετρα – Άνδρες

1ος PEPE FRANCESCO (ITA) – 33:05 Ρεκόρ Διαδρομής

2ος ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (GRC) – 34:24

3ος DAMANAKIS IOANNIS (GRC) – 34:50

10 Χιλιόμετρα – Γυναίκες

1η ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (GRC) – 37:59 Ρεκόρ Διαδρομής

2η ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (GRC) – 39:59

3η ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ (GRC) – 43:09

5 Χιλιόμετρα – Άνδρες

1ος ANDREA MICHARA (CYP) –16:56

2ος ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ GRC) –17:00

3ος MEZIELS JANIS (LVA) – 17:34

5 Χιλιόμετρα – Γυναίκες

1η ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ (GRC) – 19:05

2η RAFAILAKI NIKOLETA (GRC) – 19:18

3η ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (GRC) – 19:56

Οι εθελοντές – η ψυχή της διοργάνωσης

Και φέτος, περισσότεροι από 750 εθελοντές έδωσαν την ψυχή τους για να υποδεχτούν τους χιλιάδες φιλοξενούμενους και να εξασφαλίσουν την άψογη διεξαγωγή όλων των αγώνων.

Με το χαμόγελο και τη φιλοξενία τους, αποτέλεσαν τον πιο ζεστό πρεσβευτή της Κρήτης και του αθλητικού της πνεύματος.

Μια γιορτή για όλη την Κρήτη

Ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης απέδειξε για ακόμη μία χρονιά ότι αποτελεί κάτι περισσότερο από έναν αθλητικό αγώνα,

είναι μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού, πολιτισμού και φιλοξενίας, που αναδεικνύει την καρδιά και το πνεύμα της Κρήτης διεθνώς.

Ιδιαίτερη στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η απονομή στην Ολυμπιονίκη Κατερίνα Θάνου, η οποία τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο του Ημιμαραθωνίου Κρήτης.

Το μετάλλιο της δόθηκε συμβολικά, για να το προσθέσει στα πολλά χρυσά που έχει κατακτήσει σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ως αναγνώριση της προσφοράς και του παραδείγματός της στον ελληνικό αθλητισμό.

Η παρουσία της και η επαφή της με τους αθλητές και τους θεατές αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης και συγκίνησης για όλους.

Η μεγαλύτερη απόδειξη της τεράστιας επιτυχίας και της καθιέρωσης πλέον του Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Κρήτης στους κορυφαίους αγώνες της Ελλάδας,

είναι τα αμέτρητα χαμόγελα των αθλητών, συνοδών και επισκεπτών που κατέκλυσαν τους δρόμους προς το Αρκαλοχώρι και γέμισαν ασφυκτικά το Εκθεσιακό Κέντρο.

Συγκινητική ήταν η παρουσία των παιδιών σε αμαξίδια από το “Τρέξε Μαζί Μου”, που έλαβαν μέρος στη μεγάλη διαδρομή του Ημιμαραθωνίου, καθώς και όλων των αθλητών που συμμετείχαν στον αγώνα ΑμεΑ.

Η συμμετοχή τους γέμισε το κοινό με συγκίνηση και χειροκροτήματα, θυμίζοντας σε όλους το πραγματικό νόημα του αθλητισμού.