Αλίσα Νιούτον: Η «χάλκινη» Ολυμπιονίκης, μοντέλο και σταρ του OnlyFans: «Δεν χρειάζεται να διαλέξω...» (pics)

Η Καναδή «χάλκινη» Ολυμπιονίκης του 2024 στο επί κοντώ, δήλωσε σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Maxim» ότι λατρεύει να συνδυάζει τον αθλητισμό σε υψηλό επίπεδο με το μόντελινγκ. Μάλιστα, στους λογαριασμούς της σε Instagram, TikTok και OnlyFans οι ακόλουθοί της «αγγίζουν» το εκατομμύριο.

Η πρώτη Καναδή αθλήτρια που κατέκτησε Ολυμπιακό μετάλλιο στο επί κοντώ, μοιράστηκε τα συναισθήματά της στο βάθρο: «Το ίδιο το μετάλλιο είναι απλώς μια στιγμή. Για μένα, η πραγματική μαγεία δεν ήταν καν το μετάλλιο. Ήταν το συναίσθημα του να βρίσκομαι σε άριστη φόρμα, πλήρως παρούσα και να τα δίνω όλα. Και τότε, όταν στάθηκα στο βάθρο, ένιωσα την άλλη πλευρά: την υπερηφάνεια του να είμαι Καναδή. Το να γνωρίζω ότι είχα γίνει η πρώτη γυναίκα από τη χώρα μου που κατέκτησε μετάλλιο στο επί κοντώ ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία.

«Όταν ήμουν μικρή, μου έλεγαν ότι έπρεπε να διαλέξω: είτε ήμουν αθλήτρια, είτε ήμουν μοντέλο. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορούσα να είμαι και τα δύο. Για πολύ καιρό, τους πίστευα και επέλεξα τον στίβο. Έδωσα όλη μου την καρδιά και την ψυχή. Τώρα, βιώνω μια στιγμή που κλείνει τον κύκλο. Μεγάλωσα κάνοντας όνειρα να εμφανιστώ στο Maxim. Το να είμαι μέλος του περιοδικού τώρα μοιάζει σουρεαλιστικό και, ταυτόχρονα, ταπεινωτικό. Ειλικρινά, είμαι τόσο χαρούμενη με τη ζωή μου. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για μένα είναι να διασφαλίσω ότι η επόμενη γενιά αθλητών θα έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει τα όνειρά της».

Το 2022, όταν αποφάσισε να δημιουργήσει έναν λογαριασμό OnlyFans, η αθλήτρια δήλωσε: «Είτε μου άρεσε είτε όχι, στον αθλητισμό ήμουν φυσικά σεξουαλικοποιημένη από τα ρούχα και την εμφάνισή μου. Αν εμφανιζόμουν με κολάν και αθλητικό σουτιέν, οι άνθρωποι θα με σεξουαλικοποιούσαν ούτως ή άλλως. Έτσι, δεν σταμάτησα ποτέ. Όταν αποφάσισα να ξεκινήσω το OnlyFans, ήταν πολύ σημαντικό για μένα να είμαι μέρος κάτι που θα μπορούσα να ελέγξω».