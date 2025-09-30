Ο Τουρκοχωρίτης έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ F62 με 35.08 μ.

Μπορεί να τερμάτισε στην έβδομη θέση στον ακοντισμό F64, όμως εντυπωσίασε σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία F62 με επίδοση 35.08 μέτρα στην έκτη του προσπάθεια.
Στο ίδιο αγωνιστικό σκέλος, ο Γιώργος Ανυφαντής κατέλαβε την ενδέκατη θέση στο μήκος Τ63, ενώ ο Λάζαρος Στεφανίδης βρέθηκε όγδοος στη δισκοβολία F55-56 με καλύτερη βολή στα 14.11 μέτρα.
Την επιτυχία της ελληνικής αποστολής συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Τζούνης, ο οποίος ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στη δισκοβολία F56 με βολή στα 39.97 μέτρα, προσθέτοντας ένα ακόμη χάλκινο μετάλλιο στη συλλογή του.
Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Αλέξανδρος Σκούρτης, που από τον προκριματικό των 400 μέτρων Τ38 πέτυχε ευρωπαϊκό ρεκόρ με χρόνο 49.97, δείχνοντας ότι έχει τα φόντα για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.