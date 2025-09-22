Μποτσουάνα: Δημόσια αργία στις 29 Σεπτεμβρίου για την ιστορική νίκη στα 4x400μ. των ανδρών

Η κυβέρνηση της Μποτσουάνα ανακοίνωσε ότι η Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου θα είναι δημόσια αργία, προκειμένου να γιορταστεί η ιστορική νίκη της εθνικής ομάδας 4×400μ. ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο.

Η ομάδα, αποτελούμενη από τους Λι Μπέκεμπιλο Έπι, Λετσάιλε Τεμπόγκο, Μπαγιάπο Ντόρι και Μπουσάνγκ Κόλεν Κεμπινατσίπι κατέκτησε το πρώτο χρυσό της χώρας στο αγώνισμα, σπάζοντας την κυριαρχία των ΗΠΑ που είχαν κερδίσει τους τελευταίους 10 τίτλους. Η Νότια Αφρική συμπλήρωσε το βάθρο με την τρίτη θέση.

Ο Πρόεδρος της Μποτσουάνα, Ντούμα Μπόκο, χαρακτήρισε τη νίκη «ιστορική για την Αφρική» και ανακοίνωσε ότι η Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου θα είναι επίσημη αργία, ώστε οι πολίτες να γιορτάσουν το κατόρθωμα, μόλις μία ημέρα πριν από την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας.

Με αυτή τη νίκη, η Μποτσουάνα ολοκλήρωσε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην πέμπτη θέση του πίνακα μεταλλίων με την καλύτερη συγκομιδή της ιστορίας της: δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο.

Η επιτυχία αυτή έρχεται έναν χρόνο μετά την ιστορική νίκη του Λετσάιλε Τεμπόγκο στα 200μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού - το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο της χώρας - που είχε μετατραπεί σε εθνική γιορτή, με τη κυβέρνηση να κηρύσσει μισή μέρα αργία προς τιμήν του.