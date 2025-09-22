«Λύγισε» ο πατέρας του Εμμανουήλ Καραλή: «Αυτό που μένει στο τέλος είναι η διαδρομή και όχι τα μετάλλια» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ο μοναδικός Έλληνας που χάρισε μετάλλιο στη χώρα μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Τόκιο και ο πατέρας – προπονητής του Χάρης Καραλής μίλησε στην εκπομπή του ERTNEWS «Game Changers» για το ταξίδι μέχρι αυτή τη μεγάλη επιτυχία.

Μαζί με τον Πολωνό συνεργάτη του, Μαρτσίν Στσεπάνσκι, ο Χάρης Καραλής μίλησε για τις δυσκολίες που πέρασαν, τις στιγμές που χρειάστηκε ο γιος του να ξαναβρεί την ψυχική του ισορροπία, αλλά και για την περηφάνια του που τον βλέπει όχι μόνο ως αθλητή, αλλά και ως άνθρωπο να ξεχωρίζει.

Προς το τέλος της συζήτησης, ο Χάρης Καραλής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, περιγράφοντας πόσο σημαντικό είναι το ταξίδι που έκαναν μαζί με τον Εμμανουήλ, πέρα από τα ίδια τα μετάλλια.

«Είναι όλα καταπληκτικά», ανέφερε αρχικά για τη συνεργασία που έχει με τον γιο του, διατηρώντας το ρόλο του προπονητή.

Για τη δουλειά που έχει κάνει το team Καραλή, προκειμένου ο Έλληνας Ολυμπιονίκης να φτάσει σε αυτό το επίπεδο: «Δεν είναι όλα στη ζωή μας. Και για να φτάσουμε εδώ, σε ένα τέτοιο επίπεδο, σίγουρα έχουμε περάσει από πολλά στάδια. Η αλήθεια είναι ότι το δικό μου όνειρο ήταν πάντα να δουλέψω με τους καλύτερους. Εφόσον ο Εμμανουήλ ήταν ένα ταλέντο, όπως ανέφεραν και οι ειδήμονες του αγωνίσματος, πάντα ήθελα να κάνω το καλύτερο.

Βεβαίως, πέρασε μια περίοδος στην οποία έπρεπε να προσαρμόσουμε όλα αυτά τα πράγματα που ήθελα εγώ να δημιουργήσω, αλλά είχα θερμό συμπαραστάτη σε όλη αυτή την προσπάθεια τον Γιώργο Πομάσκι. Είναι ένας άνθρωπος που δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Το λέει η ιστορία του, τα μετάλλιά του. Όλη η αθλητική κοινότητα.

Σε μια πολύ ατυχή στιγμή, σε ένα ευρωπαϊκό που ο Εμμανουήλ δεν πέρασε στον τελικό και όλα ήταν μαύρα και σκοτεινά – μια άσχημη κατάσταση στην αθλητική του ζωή – με πήρε ο Γιώργος από το χέρι και μου είπε “εσύ και εγώ προχωράμε για το παιδί” και από τότε ξεκίνησε αυτή η πορεία, για να φτάσουμε στο σημείο να χειροκροτάμε και να χαιρόμαστε γι’ αυτή την προσπάθεια, με αποδέκτη τον Εμμανουήλ».

Για τη δουλειά στην ψυχολογία του και την πίστη στον στόχο, που έγινε στον Καραλή και για το πως γύρισε το “τσιπάκι”: «Όλα αυτά ήταν πράγματα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε. Ο Εμμανουήλ έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, τον οποίο πρέπει να αγγίξεις τις ευαίσθητες χορδές. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε σε αυτό, ήταν ο Εμμανουήλ να στηριχθεί στις δικές του ψυχικές δυνάμεις τις οποίες τις είχε, αλλά τα διάφορα γεγονότα που έχετε διαβάσει (σ.σ. το μπούλινγκ και η κατάθλιψη) πήγαν να τον κρατήσουν χαμηλά. Μέσα του όμως υπήρχε η… φλόγα.

Κατάλαβε ότι πιστεύουμε στις δυνάμεις του. Ότι είμαστε εκεί για να τον βοηθήσουμε και όχι να προβάλουμε τον δικό μας εαυτό, ως προπονητές».

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για τη νοοτροπία που έχει περάσει η οικογένεια στον Εμμανουήλ Καραλή και εκεί ο πατέρας του Έλληνα Ολυμπιονίκη λύγισε: «Αυτό που μένει στο τέλος είναι η διαδρομή και όχι τα μετάλλια» σχολίασε, αναφερόμενος στην καθολική αποδοχή που έχει ο γιος του ως αθλητής και άνθρωπος.