Σακοράφα: «Είμαι απόλυτα ευχαριστημένη από την παρουσία των παιδιών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα»

Οι επιστροφές στην Ελλάδα από το Τόκιο συνεχίζονται για την ελληνική αποστολή που βρέθηκε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της ιαπωνικής πόλης.

Το πρωί της Δευτέρας (22/9) προσγειώθηκαν στο «Ελ. Βενιζέλος» η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και αρχηγός της ομάδας μας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, Σοφία Σακοράφα, το μέλος του ΔΣ της ομοσπονδίας Ξένια Αργειτάκη, η σπρίντερ Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, οι πρωταθλήτριες του βάδην Χριστίνα Παπαδοπούλου και Πέννυ Τσινοπούλου και ο προπονητής Γρηγόρης Κοντός.

Στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου της Αθήνας τους περίμεναν και τους υποδέχθηκαν η α’ ειδική γραμματέας της ομοσπονδίας, Λούλα Καρατζά, η β’ ειδική γραμματέας Ευγενία Νικολετοπούλου και το μέλος του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ Χάρης Παπαδιάς.

«Είμαι απόλυτα ευχαριστημένη από την παρουσία των παιδιών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Όλων των παιδιών! Καταρχήν κέρδισαν τη συμμετοχή τους με το “ σπαθί” τους, πήραν το “ εισιτήριο” μόνοι τους με την αξία τους. Και από την άλλη η παρουσία τους εκεί ήταν εξαιρετική. Όλα τα παιδιά ήταν αν όχι πάνω, κοντά στα ρεκόρ τους και αυτό για εμένα είναι σπουδαίο», τόνισε αρχικά η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα σε έναν μίνι απολογισμό της παρουσίας της εθνικής μας ομάδας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Στην συνέχεια έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην σημαντικότητα της διοργάνωσης όπου πήραν μέρος αλλά και στις υποδομές που είδαν στο Τόκιο που, όμως, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα: «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι το Παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν όλοι οι μεγάλοι αθλητές εκεί, έγιναν μεγάλες επιδόσεις σε ένα εξαιρετικό κλίμα, σε ένα εξαιρετικό στάδιο και σε εξαιρετικές υποδομές. Ας αναλογιστούμε λοιπόν το δικό μας μέγεθος, τις υποδομές που έχουμε και το τι αντιμετωπίσαμε. Όντως τα παιδιά μας στάθηκαν παρά πολύ καλά και τους ευχαριστώ από καρδιάς και για την παρουσία τους στους αγώνες, αλλά και για την παρουσία τους ως αθλητές που εκπροσωπήσαν το εθνόσημο μας σε αυτή τη διοργάνωση».

Την Τρίτη (23/9) το πρωί επιστρέφει στην Ελλάδα και το τελευταίο γκρουπ αθλητών/αθλητριών και συνοδών από το Τόκιο.