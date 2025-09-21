Τελευταίο σπριντ στο Τόκιο και 17ο μετάλλιο σε Παγκόσμιο για την Τζαμαϊκανή θρύλο Φρέιζερ-Πράις

Με ένα ακόμη μετάλλιο στο στήθος, η Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις έγραψε τον επίλογο της σπουδαίας καριέρας της στον παγκόσμιο στίβο, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια κληρονομιά.

Στα 38 της χρόνια, η θρυλική Τζαμαϊκανή σπρίντερ κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη σκυταλοδρομία 4×100 μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια καριέρα σχεδόν δύο δεκαετιών.

Στον τελικό, άνοιξε τη σκυτάλη για την Τζαμάικα και παρέδωσε σχεδόν ισόπαλη με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, μια καθυστερημένη αλλαγή στην τρίτη ζώνη κόστισε πολύτιμο χρόνο, με αποτέλεσμα η Σα’Κάρι Ρίτσαρντσον να χαρίσει τη νίκη στις Αμερικανίδες (41.75). Η Τζαμάικα τερμάτισε δεύτερη με 41.79, ενώ η Γερμανία κατέκτησε το χάλκινο.

Η Φρέιζερ-Πράις ολοκληρώνει την καριέρα της με 17 μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα (10 χρυσά, 6 ασημένια και 1 χάλκινο) και 8 Ολυμπιακά μετάλλια (5 ατομικά), ενώ είναι η τρίτη ταχύτερη γυναίκα όλων των εποχών στα 100 μ. με 10.60. Μόνο η Άλισον Φίλιξ έχει περισσότερα συνολικά μετάλλια (20), αλλά καμία άλλη δεν έχει τόσα ατομικά χρυσά σε Παγκόσμιο.

Athlete. Mom. Inspiration. 🇯🇲



An icon leaves the track as Shelly-Ann Fraser-Pryce calls time on an exceptional career

Η «Pocket Rocket», όπως είναι γνωστή, έφτασε στην κορυφή ξεκινώντας από μια δύσκολη γειτονιά του Κίνγκστον και έγινε έμπνευση για μια ολόκληρη γενιά αθλητριών. Το 2017 έγινε μητέρα και δύο χρόνια αργότερα επέστρεψε δυναμικά, κατακτώντας ξανά τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στα 100 μ. (Ντόχα 2019 και Όρεγκον 2022).

«Ήθελα να δώσω στην ομάδα μου την καλύτερη δυνατή εκκίνηση. Δεν πήραμε το χρυσό, αλλά είμαστε ευγνώμονες για το ασημένιο», δήλωσε συγκινημένη μετά τον αγώνα. «Νιώθω τιμή που κατάφερα να αγωνιστώ τόσα χρόνια και να κλείσω την καριέρα μου έτσι. Δίνω όλη τη δόξα στον Θεό και νιώθω υπέροχα».

The end of an era. 🥺



🇯🇲 The legendary Shelly-Ann Fraser-Pryce finishes her World Championships career in Tokyo with 17 career medals.



2007 – 4×100m 🥈

2009 – 100m 🥇, 4×100m 🥇

2011 – 4×100m 🥈

2013 – 100m 🥇, 200m 🥇, 4×100m 🥇

2015 – 100m 🥇, 4×100m 🥇

2019 – 100m 🥇, 4×100m…

Η κληρονομιά της Φρέιζερ-Πράις δεν είναι μόνο τα μετάλλια και τα ρεκόρ, αλλά και το μήνυμα ότι οι γυναίκες μπορούν να κυνηγούν τα όνειρά τους ακόμη και μετά τη μητρότητα.

Με το φιλανθρωπικό της ίδρυμα «Pocket Rocket Foundation» στηρίζει παιδιά με υποτροφίες, δείχνοντας στην πράξη ότι θέλει να αφήσει πίσω της κάτι μεγαλύτερο από αθλητικές επιδόσεις.

Τα μετάλλια της Τζαμαϊκανής θρύλου στις κορυφαίες διοργανώσεις

Ολυμπιακοί Αγώνες

100μ – Χρυσό – Πεκίνο 2008

100μ – Χρυσό – Λονδίνο 2012

4x100μ – Χρυσό – Τόκιο 2020

200μ – Αργυρό – Λονδίνο 2012

4x100μ – Αργυρό – Λονδίνο 2012

4x100μ – Αργυρό – Ρίο ντε Τζανέιρο 2016

100μ – Αργυρό – Τόκιο 2020

100μ – Χάλκινο – Ρίο ντε Τζανέιρο 2016

Παγκόσμια Πρωταθλήματα Στίβου

100μ – Χρυσό – Βερολίνο 2009

4x100μ – Χρυσό – Βερολίνο 2009

100μ – Χρυσό – Μόσχα 2013

200μ – Χρυσό – Μόσχα 2013

4x100μ – Χρυσό – Μόσχα 2013

100μ – Χρυσό – Πεκίνο 2015

4x100μ – Χρυσό – Πεκίνο 2015

100μ – Χρυσό – Ντόχα 2019

4x100μ – Χρυσό – Ντόχα 2019

100μ – Χρυσό – Γιουτζίν 2022

4x100μ – Αργυρό – Οσάκα 2007

4x100μ – Αργυρό – Νταεγού 2011

200μ – Αργυρό – Γιουτζίν 2022

4x100μ – Αργυρό – Γιουτζίν 2022

4x100μ – Αργυρό – Βουδαπέστη 2023

100μ – Χάλκινο – Βουδαπέστη 2023

4x100μ – Αργυρό – Τόκιο 2025

Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κλειστού Στίβου