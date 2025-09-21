Τελευταίο σπριντ στο Τόκιο και 17ο μετάλλιο σε Παγκόσμιο για την Τζαμαϊκανή θρύλο Φρέιζερ-Πράις

Στα 38 της χρόνια, η θρυλική Τζαμαϊκανή σπρίντερ κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη σκυταλοδρομία 4×100 μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια καριέρα σχεδόν δύο δεκαετιών.
Στον τελικό, άνοιξε τη σκυτάλη για την Τζαμάικα και παρέδωσε σχεδόν ισόπαλη με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, μια καθυστερημένη αλλαγή στην τρίτη ζώνη κόστισε πολύτιμο χρόνο, με αποτέλεσμα η Σα’Κάρι Ρίτσαρντσον να χαρίσει τη νίκη στις Αμερικανίδες (41.75). Η Τζαμάικα τερμάτισε δεύτερη με 41.79, ενώ η Γερμανία κατέκτησε το χάλκινο.
Η Φρέιζερ-Πράις ολοκληρώνει την καριέρα της με 17 μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα (10 χρυσά, 6 ασημένια και 1 χάλκινο) και 8 Ολυμπιακά μετάλλια (5 ατομικά), ενώ είναι η τρίτη ταχύτερη γυναίκα όλων των εποχών στα 100 μ. με 10.60. Μόνο η Άλισον Φίλιξ έχει περισσότερα συνολικά μετάλλια (20), αλλά καμία άλλη δεν έχει τόσα ατομικά χρυσά σε Παγκόσμιο.
Η «Pocket Rocket», όπως είναι γνωστή, έφτασε στην κορυφή ξεκινώντας από μια δύσκολη γειτονιά του Κίνγκστον και έγινε έμπνευση για μια ολόκληρη γενιά αθλητριών. Το 2017 έγινε μητέρα και δύο χρόνια αργότερα επέστρεψε δυναμικά, κατακτώντας ξανά τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στα 100 μ. (Ντόχα 2019 και Όρεγκον 2022).
«Ήθελα να δώσω στην ομάδα μου την καλύτερη δυνατή εκκίνηση. Δεν πήραμε το χρυσό, αλλά είμαστε ευγνώμονες για το ασημένιο», δήλωσε συγκινημένη μετά τον αγώνα. «Νιώθω τιμή που κατάφερα να αγωνιστώ τόσα χρόνια και να κλείσω την καριέρα μου έτσι. Δίνω όλη τη δόξα στον Θεό και νιώθω υπέροχα».
Η κληρονομιά της Φρέιζερ-Πράις δεν είναι μόνο τα μετάλλια και τα ρεκόρ, αλλά και το μήνυμα ότι οι γυναίκες μπορούν να κυνηγούν τα όνειρά τους ακόμη και μετά τη μητρότητα.
Με το φιλανθρωπικό της ίδρυμα «Pocket Rocket Foundation» στηρίζει παιδιά με υποτροφίες, δείχνοντας στην πράξη ότι θέλει να αφήσει πίσω της κάτι μεγαλύτερο από αθλητικές επιδόσεις.
Τα μετάλλια της Τζαμαϊκανής θρύλου στις κορυφαίες διοργανώσεις
Ολυμπιακοί Αγώνες
- 100μ – Χρυσό – Πεκίνο 2008
- 100μ – Χρυσό – Λονδίνο 2012
- 4x100μ – Χρυσό – Τόκιο 2020
- 200μ – Αργυρό – Λονδίνο 2012
- 4x100μ – Αργυρό – Λονδίνο 2012
- 4x100μ – Αργυρό – Ρίο ντε Τζανέιρο 2016
- 100μ – Αργυρό – Τόκιο 2020
- 100μ – Χάλκινο – Ρίο ντε Τζανέιρο 2016
Παγκόσμια Πρωταθλήματα Στίβου
- 100μ – Χρυσό – Βερολίνο 2009
- 4x100μ – Χρυσό – Βερολίνο 2009
- 100μ – Χρυσό – Μόσχα 2013
- 200μ – Χρυσό – Μόσχα 2013
- 4x100μ – Χρυσό – Μόσχα 2013
- 100μ – Χρυσό – Πεκίνο 2015
- 4x100μ – Χρυσό – Πεκίνο 2015
- 100μ – Χρυσό – Ντόχα 2019
- 4x100μ – Χρυσό – Ντόχα 2019
- 100μ – Χρυσό – Γιουτζίν 2022
- 4x100μ – Αργυρό – Οσάκα 2007
- 4x100μ – Αργυρό – Νταεγού 2011
- 200μ – Αργυρό – Γιουτζίν 2022
- 4x100μ – Αργυρό – Γιουτζίν 2022
- 4x100μ – Αργυρό – Βουδαπέστη 2023
- 100μ – Χάλκινο – Βουδαπέστη 2023
- 4x100μ – Αργυρό – Τόκιο 2025
Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κλειστού Στίβου
- 60μ – Χρυσό – Σόποτ 2014