Στην κορυφή του πίνακα μεταλλίων οι ΗΠΑ - 27η θέση για την Ελλάδα στο Τόκιο

Οι ΗΠΑ έφτασαν στον 16ο τίτλο της ιστορίας τους. Συνολικά συγκέντρωσαν 26 μετάλλια - 16 χρυσά, 5 αργυρά και 5 χάλκινα - μετρώντας 6 τίτλους στους άνδρες, 9 στις γυναίκες και τον τίτλο στη μικτή 4x400μ.
Η Κένυα επέστρεψε δυναμικά, ισοφαρίζοντας το ιστορικό της ρεκόρ με 7 χρυσά (όσα είχε και το 2015) και καταλαμβάνοντας τη 2η θέση με 11 συνολικά μετάλλια. Ο Καναδάς ανέβηκε στην 3η θέση χάρη στο εντυπωσιακό «νταμπλ» στη σφυροβολία και την πρωτιά στο 35χλμ βάδην ανδρών.
Με τη σειρά της, η Ελλάδα κατέλαβε την 27η θέση χάρη στο ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ.
Ο πίνακας των μεταλλίων
|Θέση
|Χώρα
|Χρυσά
|Ασημένια
|Χάλκινα
|Σύνολο
|1
|Ηνωμένες Πολιτείες
|16
|5
|5
|26
|2
|Κένυα
|7
|2
|2
|11
|3
|Καναδάς
|3
|1
|1
|5
|4
|Ολλανδία
|2
|2
|2
|6
|5
|Μποτσουάνα
|2
|0
|1
|3
|5
|Νέα Ζηλανδία
|2
|0
|1
|3
|5
|Ισπανία
|2
|0
|1
|3
|5
|Σουηδία
|2
|0
|1
|3
|9
|Πορτογαλία
|2
|0
|0
|2
|10
|Τζαμάικα
|1
|6
|3
|10
|11
|Ιταλία
|1
|3
|3
|7
|12
|Γερμανία
|1
|3
|1
|5
|13
|Βραζιλία
|1
|2
|0
|3
|14
|Τρινιντάντ & Τομπάγκο
|1
|1
|0
|2
|15
|Αυστραλία
|1
|0
|3
|4