Στην κορυφή του πίνακα μεταλλίων οι ΗΠΑ - 27η θέση για την Ελλάδα στο Τόκιο

Με την αυλαία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στίβου να πέφτει την Κυριακή (21/9) στο Τόκιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά την κυριαρχία τους στον παγκόσμιο στίβο, κατακτώντας την 1η θέση του πίνακα μεταλλίων.

Οι ΗΠΑ έφτασαν στον 16ο τίτλο της ιστορίας τους. Συνολικά συγκέντρωσαν 26 μετάλλια - 16 χρυσά, 5 αργυρά και 5 χάλκινα - μετρώντας 6 τίτλους στους άνδρες, 9 στις γυναίκες και τον τίτλο στη μικτή 4x400μ.

Η Κένυα επέστρεψε δυναμικά, ισοφαρίζοντας το ιστορικό της ρεκόρ με 7 χρυσά (όσα είχε και το 2015) και καταλαμβάνοντας τη 2η θέση με 11 συνολικά μετάλλια. Ο Καναδάς ανέβηκε στην 3η θέση χάρη στο εντυπωσιακό «νταμπλ» στη σφυροβολία και την πρωτιά στο 35χλμ βάδην ανδρών.

Με τη σειρά της, η Ελλάδα κατέλαβε την 27η θέση χάρη στο ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ.

Ο πίνακας των μεταλλίων