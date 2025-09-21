Συγκλονιστικός τελικός στη δισκοβολία – Ο Σταλ κράτησε τον τίτλο, ιστορικό μετάλλιο για τη Σαμόα (vid)

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο ολοκληρώθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο, καθώς η έντονη βροχή καθυστέρησε για περίπου δύο ώρες τον τελικό της δισκοβολίας ανδρών, ο οποίος τελικά έγινε το τελευταίο αγώνισμα της διοργάνωσης.

Ο Σουηδός Ντάνιελ Σταλ, που είχε κερδίσει το χρυσό και στη Βουδαπέστη το 2023, κατάφερε με εντυπωσιακή τελευταία βολή στα 70,47μ. να υπερασπιστεί τον τίτλο του και να φτάσει στο τρίτο του χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στο ίδιο στάδιο όπου είχε αναδειχθεί και Ολυμπιονίκης το 2021.

Ο Λιθουανός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, Μίκολας Αλέκνα, που μέχρι εκείνη τη στιγμή προηγούνταν με 67,84μ., έμεινε στη δεύτερη θέση, ενώ η μεγάλη έκπληξη ήρθε από τον Αλεξ Ρόουζ. Με βολή στα 66,96μ. χάρισε στη Σαμόα το πρώτο της μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου.