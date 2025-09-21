Νικήτρια η Γουαντζίρου στον Μαραθώνιο του Βερολίνου

Στην πρωτοπορία στο 30ό χιλιόμετρο, η νικήτρια ήταν σχεδόν ένα λεπτό μπροστά από την Ντέρα Ντίντα με λίγο πάνω από πέντε χιλιόμετρα να απομένουν, αλλά η Ντίντα τερμάτισε καλύτερα, με χρόνο 2:21:08, τρία δευτερόλεπτα πίσω από την Γουαντζίρου.
Η Γουαντζίρου είχε τερματίσει δεύτερη στον Μαραθώνιο του Βερολίνου του 2022 σε 2:18:00, και σημείωσε τον καλύτερο χρόνο καριέρας της στη νίκη της στο Τόκιο τον Μάρτιο του 2024, σημειώνοντας 2:16:14, τον 15ο ταχύτερο χρόνο Μαραθωνίου στην ιστορία για γυναίκες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ