Νικήτρια η Γουαντζίρου στον Μαραθώνιο του Βερολίνου

Η Ρόζμαρι Γουαντζίρου από την Κένυα κέρδισε (21/9) τον Μαραθώνιο του Βερολίνου, mε χρόνο 2:21:05, παλεύοντας στα τελευταία μέτρα για να διατηρήσει το προβάδισμα μόλις λίγων δευτερολέπτων έναντι της Ντέρα Ντίντα από την Αιθιοποία.

Στην πρωτοπορία στο 30ό χιλιόμετρο, η νικήτρια ήταν σχεδόν ένα λεπτό μπροστά από την Ντέρα Ντίντα με λίγο πάνω από πέντε χιλιόμετρα να απομένουν, αλλά η Ντίντα τερμάτισε καλύτερα, με χρόνο 2:21:08, τρία δευτερόλεπτα πίσω από την Γουαντζίρου.

Η Γουαντζίρου είχε τερματίσει δεύτερη στον Μαραθώνιο του Βερολίνου του 2022 σε 2:18:00, και σημείωσε τον καλύτερο χρόνο καριέρας της στη νίκη της στο Τόκιο τον Μάρτιο του 2024, σημειώνοντας 2:16:14, τον 15ο ταχύτερο χρόνο Μαραθωνίου στην ιστορία για γυναίκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ