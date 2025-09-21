Τόκιο 2025- Κόε: «Εννέα ημέρες εξαιρετικού αθλητισμού»

Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου (World Athletics), Σεμπάστιαν Κόε, δήλωσε ότι η 20ή διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου, η οποία ολοκληρώνεται απόψε (21/9), ήταν «εξαιρετική» και επαίνεσε τους κατοίκους του Τόκιο για τη δημιουργία μιας τόσο υπέροχης ατμόσφαιρας σταδίου.

«Είναι εννέα ημέρες εξαιρετικού αθλητισμού, και στην πραγματικότητα κατά κάποιο τρόπο πολύ περισσότερο», δήλωσε ο Κόε σε συνέντευξη Τύπου στο Ολυμπιακό Στάδιο και πρόσθεσε.

«Αυτό ήταν ένα πρωτάθλημα που θα με συνοδεύει για πάντα, υπήρξαν πολλές, πολλές εξαιρετικές αναμνήσεις για μένα και σχεδόν κάθε άθλημα, στίβος, μου τις έφερε στο μυαλό. Ήταν απλά εξαιρετικό.»

Ήταν επίσης ενθουσιασμένος για το γεμάτο γήπεδο 57.000 θεατών στις περισσότερες νύχτες, με πιο πολλούς από 600.000 θεατές να παρακολουθούν συνολικά. Αυτοί οι αριθμοί ήταν ιδιαίτερα σημαντικοί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που αναβλήθηκαν λόγω Covid-19 και πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο στάδιο το 2021 χωρίς να επιτρέπονται οι θεατές.

«Η μνήμη μου δεν είναι μόνο στο παγκόσμιο ρεκόρ του Μόντο (Ντουπλάντις) στο επί κοντώ, αλλά είναι οι 57.000 άνθρωποι που παρέμειναν στο στάδιο μόνο με ένα αγώνισμα, στην πραγματικότητα καθένας από αυτούς ήθελε να παραμείνει. Η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά εξαιρετική» είπε ο Κόε.

Ο Κόε είπε ότι απόλαυσε τα 800 μέτρα ανδρών το Σάββατο, αλλά μόνο αφού ήξερε ότι το βρετανικό ρεκόρ του, του 1981 - το οποίο παρέμεινε ως παγκόσμιο ρεκόρ για 26 χρόνια - ήταν ασφαλές από την απειλή του Μαξ Μπέργκιν.

Ο Εμάνουελ Γουανιονί από την Κένυα κέρδισε έναν καταπληκτικό αγώνα με ρεκόρ πρωταθλήματος 1:41.86, καθώς οκτώ άνδρες είχαν τερματίσει με διαφορά 1:43 σε έναν μόνο αγώνα για πρώτη φορά.

Ο Κόε παρακολούθησε μαζί με τον κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ Ντέιβιντ Ρουντίσα και είπε ότι και οι δύο ανησυχούσαν αρχικά ότι τα ρεκόρ τους μπορεί να καταρρεύσουν:

«Ήταν περίπου στα 550 μέτρα όταν ο ρυθμός άρχισε να πέφτει, όταν καθίσαμε και οι δύο εκεί σκεπτόμενοι 'λοιπόν, τα ρεκόρ μας είναι άθικτα, τώρα μπορούμε πραγματικά να παρακολουθήσουμε τον αγώνα'. Ήταν μια καλή βραδιά σε γενικές γραμμές».

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της κορυφαίας διοργάνωσης, 46 χώρες έχουν κερδίσει μετάλλια-ανάμεσά τους και η Ελλάδα-, με 16 να παίρνουν ένα χρυσό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται με 12 χρυσά, τέσσερα ασημένια και τέσσερα χάλκινα.

