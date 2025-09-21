Μαραθώνιος Βερολίνου-Double Κένυας με Σάουε, Γουαντζίρου

Ο 29χρονος Κενυάτης Σεμπαστιάν Σάουε κέρδισε (21/9) τον Μαραθώνιο του Βερολίνου με χρόνο 2:02:16, πανηγυρίζοντας την τρίτη του νίκη σε ισάριθμους αγώνες άνω των 42,195 χλμ., μετά τη Βαλένθια τον Δεκέμβριο του 2024 και το Λονδίνο τον Απρίλιο του 2025.

Ο Ιάπωνας Ακασάκι Ακίρα ήταν μια έκπληξη στη δεύτερη θέση μετά από ένα δυνατό δεύτερο μισό του αγώνα, τερματίζοντας σχεδόν τέσσερα λεπτά πίσω από τον Σάουε, ενώ ο Αιθίοπας Τσιμντέσα Ντεμπέλε κατέλαβε την τρίτη θέση.



«Ήταν δύσκολο, αλλά ήμουν προετοιμασμένος», είπε ο νικητής και πρόσθεσε: «Έκανα το καλύτερο δυνατό και είμαι χαρούμενος για αυτή την επίδοση. Είμαι τόσο χαρούμενος για φέτος. Ένιωθα καλά, αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις τον καιρό. Του χρόνου θα είναι καλύτερα».

Ο Σεμπαστιάν Σάουε έτρεξε 25 χιλιόμετρα, έτρεχε σε ρυθμούς παγκόσμιο ρεκόρ, που ανήκει στον συμπατριώτη του Κέλβιν Κίπτουμ (2:00:35), αλλά έδειξε κουρασμένος προς το τέλος της διαδρομής, τερματίζοντας 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα πίσω από το ρεκόρ του Κίπτουμ, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα τον Φεβρουάριο του 2024.

Το ρεκόρ για το αγώνισμα στους δρόμους της γερμανικής πρωτεύουσας παραμένει στον Ελιούντ Κιπτσόγκε, δύο φορές Ολυμπιονίκη το 2016 και το 2021, ο οποίος κέρδισε τον Μαραθώνιο του Βερολίνου με χρόνο 2:01:09 τον Σεπτέμβριο του 2022.



Ο Σάουε, ο οποίος είχε στη Βαλένθια χρόνο 2:02:05 για το ντεμπούτο του στο αγώνισμα, βελτίωσε στο Βερολίνο την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για τη χρονιά και πέτυχε τον ένατο καλύτερο χρόνο Μαραθωνίου στην ιστορία.

