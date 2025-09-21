Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε στην Αθήνα με το ασημένιο μετάλλιο!

Στην Αθήνα έφτασε σήμερα (21/9) ο Εμμανουήλ Καραλής, ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής στο επί κοντώ, μέσω Ντόχα. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν ο Α΄ αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Κώστας Κεντέρης, συγγενείς και φίλοι, σε μια ζεστή υποδοχή για τον 25χρονο άλτη.

«Είμαι χαρούμενος, είμαι κουρασμένος, γυρίζω από ένα μεγάλο ταξίδι από το Τόκιο, ήταν μία μεγάλη σεζόν», δήλωσε ο Καραλής, τονίζοντας ότι τώρα προτεραιότητα έχει η ξεκούραση. «Όλοι οι αθλητές δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας. Ελπίζω την επόμενη χρονιά να πάμε καλύτερα, πιο δυνατά, πιο ψηλά. Όλο αυτό άναψε μια φλόγα μέσα μου και θέλω να πιστεύω ότι στο μέλλον θα πετύχω όλους τους στόχους που έχω θέσει».

Αναφερόμενος στους μεγάλους του στόχους, ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κρύβει την φιλοδοξία του:

«Όλοι θέλουν να βγαίνουν πρώτοι. Έχω έναν συναγωνισμό με έναν φίλο μου, τον καλύτερο αθλητή στον κόσμο. Θα συνεχίσω με χαμηλά το κεφάλι, δουλεύοντας κάθε μέρα για να ξεπερνάω τον εαυτό μου. Μπορώ να περάσω τα 6.15μ. και τότε θα έχω ξεπεράσει τον Σεργκέι Μπούμπκα. Δεν το είχα ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει».

Ο Καραλής κατέκτησε τη δεύτερη θέση με άλμα στα 6.00μ., σε έναν τελικό όπου ο Αρμάντ Ντουπλάντις έσπασε για ακόμη μία φορά το παγκόσμιο ρεκόρ με 6.30μ. Το χάλκινο μετάλλιο κατέληξε στον Αυστραλό Κέρτις Μάρσαλ με 5.95μ.