Η Τελετή Λήξης και η παράδοση της σημαίας στο Πεκίνο

Με την αυλαία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου να ετοιμάζεται να πέσει, η Τελετή Λήξης έχει προγραμματιστεί να περίπου μισή ώρα μετά τον τελευταίο τελικό, τα 4Χ100μ. ανδρών

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή με τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της διοργάνωσης, παρουσία της Κυβερνήτη του Τόκιο, Γιουρίκο Κόικε, του Αντιδημάρχου Πεκίνου, Μου Πενγκ, καθώς και του προέδρου της World Athletics, Σεμπάστιαν Κόε.

Ξεχωριστή στιγμή αναμένεται η Τελετή Παράδοσης της σημαίας της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου, η οποία θα περάσει από το Τόκιο στην επόμενη διοργανώτρια πόλη, το Πεκίνο. Στην τελετή θα συμμετάσχουν αθλητές αλλά και εκπρόσωποι των εθελοντών που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία του πρωταθλήματος.