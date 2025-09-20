Ρεκόρ αγώνων και χρυσό μετάλλιο για τον Γουανιόνι στα 800μ. (vid)

Η προτελευταία ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο ολοκληρώθηκε με μία από τις πιο συναρπαστικές κούρσες των τελευταίων ετών στα 800 μέτρα ανδρών.

Ο Εμάνουελ Γουανιόνι, χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού, πρόσθεσε στο παλμαρέ του και τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, τερματίζοντας πρώτος με 1:41.86, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ αγώνων.

Ο 21χρονος Κενυάτης επέλεξε να ηγηθεί από την αρχή, όπως έκανε και στον Ολυμπιακό τελικό, και παρά την πίεση που δέχθηκε στα τελευταία μέτρα, κατάφερε να κρατήσει την πρωτοπορία. Ο Αλγερινός Τζαμέλ Σετζάτι έκανε δυνατή αντεπίθεση και πήρε το ασημένιο με 1:41.90, αφήνοντας τρίτο τον Καναδό και κάτοχο του τίτλου, Μάρκο Αροπ, που τερμάτισε σε 1:41.95.

Το βάθρο ήταν ίδιο με εκείνο των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, με μόνη διαφορά ότι αυτή τη φορά Σετζάτι και Αροπ αντάλλαξαν θέσεις. Στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο Ιρλανδός Κίαν ΜακΦίλιπς με νέο εθνικό ρεκόρ (1:42.15), ενώ πέμπτος ήταν ο Ισπανός Μοχάμεντ Ατάουι.

Η κούρσα συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες όλων των εποχών, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες έτρεξαν κάτω από 1:43. Με αυτή τη νίκη, η Κένυα έφτασε τα έξι χρυσά στο Τόκιο, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση του πίνακα μεταλλίων πίσω από τις ΗΠΑ.