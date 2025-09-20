Η Τσέμπετ έκανε ξανά το νταμπλ – «Χρυσή» και στα 5.000μ. στο Τόκιο (vid)

Η Μπεατρίς Τσέμπετ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι είναι η απόλυτη κυρίαρχος των μεγάλων αποστάσεων.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο, η 25χρονη Κενυάτισσα κατέκτησε το δεύτερο της χρυσό μετάλλιο, προσθέτοντας τα 5.000μ. στο χρυσό που είχε ήδη κερδίσει στα 10.000μ., όπως ακριβώς είχε κάνει και πέρυσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η κούρσα ήταν αργή και κρίθηκε στην τελική στροφή, εκεί όπου η Τσέμπετ έδειξε τη δύναμή της και τερμάτισε πρώτη με 14:54.36, μία επίδοση κοντά στο δικό της παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ιούλιο στο Γιουτζίν.

Η Φέιθ Κίπγεγκον προσπάθησε να κατακτήσει κι εκείνη το «νταμπλ» μετά τη νίκη της στα 1.500μ., αλλά αυτή τη φορά έμεινε δεύτερη με 14:55.07. Το βάθρο συμπλήρωσε η Ιταλίδα Νάντια Μπατοκλέτι, που πήρε το δεύτερό της μετάλλιο στη διοργάνωση (μετά το ασημένιο στα 10.000μ.) με χρόνο 14:55.42.