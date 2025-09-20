Τόκιο 2025: Δυνατός Παυλίδης με βολή στα 62,49μ.

Η ελληνική δισκοβολία επέστρεψε σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έπειτα από 28 χρόνια, χάρη στον Δημήτρη Παυλίδη, που πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση.

Ο 23χρονος πρωταθλητής πέτυχε βολή στα 62,49 μέτρα, καταγράφοντας την καλύτερη παρουσία Έλληνα αθλητή στο αγώνισμα στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο αθλητής του Αλέξανδρου Παυλίδη ήταν σταθερός σε όλη τη διάρκεια του προκριματικού, σημειώνοντας τρεις προσπάθειες πάνω από τα 60 μέτρα: 60,17 μ., 62,49 μ. και 60,78 μ.

Η εμφάνισή του έρχεται να επισφραγίσει μια εντυπωσιακή σεζόν, στην οποία πέτυχε νέο ατομικό και πανελλήνιο ρεκόρ με 65,11 μ.

Με την εμπειρία του Παγκοσμίου στις αποσκευές του, ο Παυλίδης επιστρέφει στην Ελλάδα για να καταρτίσει το πρόγραμμά του ενόψει των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και των κορυφαίων σταθμών του διεθνούς στίβου. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κατέλαβε την 22η θέση στο σύνολο των δύο γκρουπ.

Ο Παυλίδης εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος στη μεικτή ζώνη.

«Νιώθω πολύ χαρούμενος για την σημερινή μου εμφάνιση, το πάλεψα και ένιωσα ότι είμαι μέσα στην ελίτ των αθλητών του αγωνίσματος. Πίστευα πως μπορώ να διεκδικήσω την πρόκριση. Ήξερα πως πρέπει να κάνω την υπέρβαση, όμως, το προσπάθησα.

Δε βγήκε όμως, δεν πειράζει. Τα μέτρα της προπόνησης τα έριξα σήμερα και εδώ. Πλέον θα είμαι στην Ελλάδα και θα έχω την δυνατότητα να κάνω τον προγραμματισμό μου με βάση τους αγώνες της Ελλάδα και της Ευρώπης και θα είμαι πιο φρέσκος.

Ο στόχος είναι να είμαι σταθερός σε βολές πάνω από 62,00 μ. και κάθε χρόνο να βελτιώνω αυτή τη σταθερότητα”, είπε ο αθλητής που από φέτος θα είναι στο Κιλκίς και θα συνεχίσει την προπόνηση του δίπλα στον πατέρα του Αλέξανδρο Παυλίδη μαζί με τον συναθλητή του Γιάννη Κορακίδη.