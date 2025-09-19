Τζένγκο: «Στον τελικό θα πάνε όλα καλά»

Οι δηλώσεις της Ελίνα Τζένγκο μετά την πρόκριση της, στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου.

Η Ελίνα Τζένγκο προκρίθηκε στον τελικό του ακοντισμού γυναικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου με καλύτερη βολή στα 61.81 μέτρα και φάνηκε να είναι ανακουφισμένη μετά τον προκριματικό στο Τόκιο.

Χαρακτηριστικά, η Ελίνα Τζένγκο δήλωσε «απελευθερωμένη» μετά την πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου και πλέον είναι έτοιμη να δώσει τη μάχη για ένα καλό αποτέλεσμα στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου (20/09/25, 15:05).

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Ελληνίδα αθλήτρια:

«Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι η πρόκριση θα έρθει πιο εύκολα, αλλά μπορώ να πω ότι ο προκριματικός σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα είναι πιο αγχωτικός από τον τελικό. Νομίζω τώρα απελευθερώθηκα και αύριο θα είναι μια εντελώς διαφορετική ημέρα. Ελλάδα στείλε όλη σου την θετική ενέργεια. Αύριο θα πάνε όλα καλά. Σήμερα ήμουν πάλι σταθερή και αύριο θα προσπαθήσω να κάνω το ίδιο, έχοντας βελτιώσει κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό».