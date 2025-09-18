Εμμανουηλίδου: «Θέλω να τρέχω στα χειρότερά μου 11.20 και 22.80» (vid)

Μετά τον ημιτελικό των 200μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου μίλησε για την εμφάνισή της, τον στόχο που δεν πέτυχε και τα σχέδιά της για τη νέα σεζόν.

Η 22χρονη αθλήτρια κατέλαβε την 7η θέση στην τρίτη ημιτελική σειρά με 23.04 (-0.3) και την 22η θέση συνολικά, ολοκληρώνοντας έτσι τις συμμετοχές της στην κατηγορία Κ23.

Μάλιστα, τόνισε ότι αυτό που ήθελε περισσότερο ήταν να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ Κ23 που κατέχει (22.84 από το Ευρωπαϊκό της Ρώμης), κάτι που δεν κατάφερε αυτή τη φορά.

«Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Είμαι χαρούμενη που είμαι σε άλλο ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, κάθε χρόνο πάω σε όλους τους μεγάλους αγώνες. Ο στόχος μου όπως είπα από την αρχή ήταν να κάνω πανελλήνιο ρεκόρ παρόλο που ένιωθα καλά όλη την εβδομάδα και χθες και σήμερα στο ζέσταμα, ήμουν σχετικά καλά, ήμουν έτοιμη κι ήμουν σίγουρη ότι θα έρθει. Δεν είχα καθόλου άγχος, ήμουν πάρα πολύ χαλαρή όταν μπήκα μέσα στο γήπεδο. Δεν βγήκε. Να πω την αλήθεια, πάντα, κάθε χρόνο, βάζω έναν στόχο και τον πετυχαίνω. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που βάζω έναν στόχο και δεν τον πετυχαίνω, για αυτό μου είναι και τόσο περίεργο. Θεωρητικά μπορώ να πω ότι η εμφάνισή μου στο παγκόσμιο θα μπορούσε να είναι επιτυχημένη διότι προκρίθηκα στα ημιτελικά. Παρόλα αυτά εγώ, σαν Πολυνίκη έχω μεγαλύτερους στόχους. Δεν βγήκε, δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτό. Να πω ότι θα πεισμώσω πιο πολύ για την επόμενη σεζόν, θα το κάνω. Θέλω να τρέχω στα χειρότερά μου 11.20 και 22.80, δηλαδή αυτοί οι χρόνοι να είναι τα χάλια μου. Πιστεύω θα το πετύχω γιατί το θέλω πάρα πολύ, είμαι πολύ δυνατή και πιστεύω θα το καταφέρω», είπε αρχικά η Εμμανουηλίδου.

Για τους στόχους της νέας σεζόν: «Οι στόχοι για την επόμενη χρονιά είναι να κάνω ατομικά ρεκόρ και στα 100μ και στα 200μ. Έχω και το ευρωπαϊκό στο Μπέρμινγχαμ, που εκεί θέλω να πάω για άλλη μια φορά τελικό και να κρατήσω κάτι πολύ καλύτερο από την όγδοη θέση που είχα πέρυσι».

Για το αν έφταιγε το ότι είχε συνεχώς στο μυαλό της το πανελλήνιο ρεκόρ: «Δεν ξέρω αν έφταιγε αυτό, πραγματικά δεν ξέρω. Το είχα στο μυαλό μου από την αρχή αυτό το πράγμα. Δεν το σκεφτόμουν πολύ στο ζέσταμα, ούτε στον αγώνα. Σίγουρα όμως το σκεφτόμουν σε όλη τη σεζόν, που αυτό το πράγμα το έχω κάνει άλλη μια φορά. Όταν ήμουν Κ20 ήθελα να κάνω πανελλήνιο ρεκόρ και στα 100μ κι έλεγα από την προηγούμενη χρονιά ότι ήθελα να κάνω πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 και πραγματικά δεν τα είχα καταφέρει γιατί το είχα πάρα πολύ στο μυαλό μου».

Για το αν κυνηγάει στη νέα σεζόν καλύτερο χρόνο ή καλύτερη θέση: «Να πω την αλήθεια, σε αυτούς τους αγώνες σίγουρα μετράει η θέση γενικά, αλλά για μένα προσωπικά σήμερα ήταν ο χρόνος».