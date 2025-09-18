«Χρυσός» Κεμπινατσίπι, θρίαμβος Πέρες, ρεκόρ ΜακΛάφλιν-Λεβρόν στα 400μ. (vid)

Η έβδομη ημέρα στο Παγκόσμιο του Τόκιο ήταν γεμάτη θέαμα. Ο Κεμπινατσίπι κατέκτησε εντυπωσιακά τα 400μ. ανδρών, η Πέρες έκανε «νταμπλ» χρυσών μεταλλίων στο τριπλούν και η ΜακΛάφλιν-Λεβρόν έσπασε το ρεκόρ αγώνων στα 400μ. γυναικών.

Στα 400μ. ανδρών, ο 21χρονος Μπουσάνγκ Κολέν Κεμπινατσίπι από τη Μποτσουάνα απέδειξε γιατί θεωρείται το νέο μεγάλο αστέρι του αγωνίσματος. Παρά τη βροχή, έκανε εντυπωσιακή κούρσα, τερματίζοντας σε 43.53 - την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο - και κατέκτησε το χρυσό. Το ασημένιο πήγε στον Τζερίμ Ρίτσαρντς από το Τρίνινταντ & Τομπάγκο με εθνικό ρεκόρ 43.72, ενώ ο συμπατριώτης του νικητή, Μπαγιάπο Ντόρι, χάρισε στη χώρα του δεύτερο μετάλλιο, ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου με 44.20.

Στον τελικό του τριπλούν, η Κουβανή Λεγιάνις Πέρες έκανε το «νταμπλ» χρυσών μεταλλίων για φέτος, αφού είχε προηγηθεί η νίκη της και στο Παγκόσμιο Κλειστού. Με δύο άλματα στα 14,94μ., βελτίωσε την κορυφαία φετινή επίδοση που η ίδια κατείχε. Αργυρή ήταν η Τέα Λαφόντ από τη Ντομίνικα με 14,89μ., ενώ τρίτη τερμάτισε η θρυλική Γιούλιμαρ Ρόχας με 14,76μ., η οποία έδειξε ακόμη επιφυλακτική μετά τον τραυματισμό της.

Ιστορικός ήταν ο τελικός των 400μ. γυναικών, αφού για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1980 δύο αθλήτριες «κατέβηκαν» τα 48 δευτερόλεπτα. Η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν-Λεβρόν επιβεβαίωσε ότι μπορεί να κυριαρχήσει και στο «καθαρό» 400άρι, κατακτώντας το χρυσό με εντυπωσιακό 47.78, ρεκόρ αγώνων και δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Η Μαριλέιντι Παουλίνο έσπασε και εκείνη το 48.00 με 47.98, ανεβαίνοντας στο Νο3 της ιστορίας, αλλά έμεινε με το ασημένιο, ενώ η Σαλουά Εϊντ Νάσερ κατέκτησε το χάλκινο με 48.19.