Στην 22η θέση των 200μ. η Εμμανουηλίδου (vid)

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ολοκλήρωσε την πορεία της στα 200μ. του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Η 22χρονη σπρίντερ τερμάτισε έβδομη στην τρίτη ημιτελική σειρά με χρόνο 23.04 (-0,3), καταλαμβάνοντας την 22η θέση στη συνολική κατάταξη.

Η πρωταθλήτρια του ΑΣΣ Αλέξανδρου Μακεδονίας δεν κατάφερε να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ Κ23 (22.84) που της ανήκει, ωστόσο ολοκλήρωσε την παρουσία της με μια αξιόλογη εμφάνιση.

Μία θέση πιο πάνω, στην 21η, κατετάγη η Κύπρια Ολίβια Φωτοπούλου, η οποία σημείωσε 23.02 στη δεύτερη ημιτελική σειρά.

Την κορυφαία επίδοση του γύρου πέτυχε η Σέρικα Τζάκσον από την Τζαμάικα, που έτρεξε σε 21.99 και ήταν η μοναδική που «κατέβηκε» τα 22 δευτερόλεπτα.