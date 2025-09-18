Ο Γουόλκοτ από το Τρίνινταντ νικητής στον ακοντισμό

Δεκατρία χρόνια μετά τον ανέλπιστο θρίαμβό του στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου, ο Κεσόρν Γουόλκοτ επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου στον ακοντισμό.

Ο 32χρονος αθλητής από το Τρίνινταντ & Τομπάγκο αναδείχθηκε νικητής στον -μετρίου επιπέδου- τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Τόκιο, με καλύτερη βολή στα 88 μέτρα και 16 εκατοστά.

Ο Άντερσον Πίτερς από τη Γρενάδα, δις πρωταθλητής κόσμου και «χάλκινος» πέρυσι στο Παρίσι, πήρε τη δεύτερη θέση με 87,38μ., ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Αμερικανός Κέρτις Τόμπσον με 86,67μ.

Ο Γερμανός Γιούλιαν Βέμπερ, που έχει την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο (91,51μ.) περιορίστηκε στην πέμπτη θέση με 86,11μ., ενώ ακόμη πιο χαμηλά έμειναν οι Ολυμπιονίκες του Τόκιο και του Παρισιού, ο Ινδός Νιράι Τσόπρα και ο Πακιστανός Αρσάντ Ναντίμ (8ος και 10ος αντίστοιχα).