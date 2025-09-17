Ο Κέρλι πρώτος αστέρας του στίβου που θα λάβει μέρος στους Enhanced Games

Ο Αμερικανός σπρίντερ με δύο Ολυμπιακά μετάλλια στα 100 μέτρα και τρεις παγκόσμιους τίτλους, Φρεντ Κέρλι, ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στους αμφιλεγόμενους Enhanced Games, που θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2026 στο Λας Βέγκας.

Η διοργάνωση επιτρέπει - και ελέγχει επιστημονικά - τη χρήση ουσιών βελτίωσης απόδοσης, με στόχο να προωθήσει «ασφαλή και νόμιμο» ανταγωνισμό, όπως υποστηρίζουν οι διοργανωτές.

«Το παγκόσμιο ρεκόρ των 100 μέτρων ήταν πάντα ο υπέρτατος στόχος της καριέρας μου. Αυτή η διοργάνωση μου δίνει την ευκαιρία να σπάσω τα όριά μου και να γίνω ο ταχύτερος άνθρωπος στην ιστορία», δήλωσε ο 29χρονος αθλητής.

Οι Enhanced Games θα περιλαμβάνουν αγωνίσματα στίβου (100 μ. και εμπόδια), κολύμβησης (50 και 100 μ. ελεύθερο, 50 και 100 μ. πεταλούδα) και άρσης βαρών, ενώ θα μοιράσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Όποιος αθλητής σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ των 100 μέτρων θα λάβει μπόνους ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Η συμμετοχή του Κέρλι προκαλεί αντιδράσεις, καθώς έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την προσωρινή τιμωρία του για τρεις παραβάσεις στους ελέγχους εντοπισμού αντιντόπινγκ.

Παράλληλα, η διοργάνωση έχει ήδη δεχθεί έντονη κριτική από τον πρόεδρο της World Athletics, Σεμπάστιαν Κόου, που τη χαρακτήρισε «σαχλαμάρα», και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA), ο οποίος μίλησε για «επικίνδυνο και ανεύθυνο» εγχείρημα.

Ο Κέρλι είναι ο πρώτος μεγάλος αστέρας του στίβου που δηλώνει συμμετοχή, ακολουθώντας ονόματα της κολύμβησης όπως ο Τζέιμς Μαγκνουσέν, ο Μπεν Πράουντ και ο Κριστιάν Γκολομέεβ, ο οποίος - σύμφωνα με τους διοργανωτές - έχει ήδη κολυμπήσει χρόνο ταχύτερο από το ισχύον παγκόσμιο ρεκόρ στα 50 μ. ελεύθερο.