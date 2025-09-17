Το μήνυμα στήριξης του Γιαννιώτη στον Τεντόγλου: «Θα σηκωθείς, θα προσπαθήσεις και θα ξανακερδίσεις»

Τη δική του στήριξη στον Μίλτο Τεντόγλου έστειλε ο Σπύρος Γιαννιώτης, λίγες ώρες μετά τον άδοξο αποκλεισμό του Έλληνα πρωταθλητή στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού ταλαιπωρήθηκε από κράμπες στη δεξιά γάμπα από την πρώτη του προσπάθεια και δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό, μένοντας εκτός διεκδίκησης μεταλλίου.

Ο αργυρός Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, που γνωρίζει καλά τις δυσκολίες και τις θυσίες που απαιτεί ο πρωταθλητισμός, θέλησε να ενθαρρύνει τον Μίλτο με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media:

«Είναι μέσα στη ζωή, μέσα στον αθλητισμό, μέσα στην καθημερινή μάχη να προσπαθείς, να κερδίζεις, να επιτυγχάνεις. Τι γίνεται όμως όταν χάνεις, όταν αποτυγχάνεις; Κάνεις του ίδιο που κάνεις και όταν κερδίζεις: συνεχίζεις να προσπαθείς, να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, δύο φορές περισσότερο. Σε κάνει να σκεφτείς από την αρχή, να ξανασηκωθείς, να ξαναπροσπαθήσεις.

Φαντάσου έναν αθλητή που τα τελευταία πέντε και βάλε χρόνια πρωταγωνιστεί και κερδίζει, για τον εαυτό του, για τον προπονητή, για τους δικούς του ανθρώπους, για τη χώρα του. Και ξαφνικά να τον βλέπει και να τον περιμένει ένα ολόκληρο έθνος να το ξανακάνει. Πόσο δύσκολο είναι αυτό;

Και ξέρεις κάτι; Όταν τα παρακολουθείς όλα από μακριά και βλέπεις μόνο τις στιγμές δόξας, δεν μπορείς να καταλάβεις ούτε το ένα δέκατο από όσα περνάει: τις θυσίες, τα δάκρυα, τον πόνο, την εξαντλητική καθημερινή ρουτίνα, τα τρομακτικά και ακραία συναισθήματα.

Γερά, Μίλτο. Θα σηκωθείς, θα προσπαθήσεις και θα ξανακερδίσεις».