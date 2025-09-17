Διπλή ελληνική παρουσία την 6η ημέρα με Γκούσιν στο ύψος και Εμμανουηλίδου στα 200μ.

Η Τατιάνα Γκούσιν ρίχνεται στη μάχη του προκριματικού του ύψους, διεκδικώντας την πρόκριση για τον τελικό. Η αθλήτρια της Ιωάννας Σιώμου μετρά τέσσερις συμμετοχές σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα.
Η Γκούσιν θα αγωνιστεί στο Α’ γκρουπ, με το όριο της απευθείας πρόκρισης να έχει τεθεί στο 1,97 μ., αν και εκτιμάται ότι ο τελικός θα κλείσει σε χαμηλότερο ύψος. Φέτος έχει περάσει τα 1,91 μ. στο Γκαλά της Φιλοθέης.
Λίγο αργότερα, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου θα τρέξει στον ημιτελικό των 200 μ., έχοντας εξασφαλίσει την πρόκρισή της με την 3η θέση στην προκριματική σειρά και χρόνο 22.92. Η νεαρή σπρίντερ θα τρέξει στην 3η σειρά από τον 5ο διάδρομο (15:38), με στόχο ένα ακόμα μεγάλο ρεκόρ, αλλά και την πρόκριση στον τελικό.
Η δράση της ημέρας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.
Το πρόγραμμα της 6ης ημέρας
13:05 5000 μ. (Γ) Προκριματικός
13:15 Ύψος (Γ) Προκριματικός Γκούσιν – Α γκρουπ
13:23 Ακοντισμός (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:58 800 μ. (Γ) Προκριματικός
14:55 Τριπλούν (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:02 200 μ. (Α) Ημιτελικός
15:24 200 μ. (Γ) Ημιτελικός – Εμμανουηλίδου – 3η σειρά (5ος διάδρομος) – 15:38
15:45 800 μ. (Α) Ημιτελικός
16:10 400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:24 400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ