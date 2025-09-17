Διπλή ελληνική παρουσία την 6η ημέρα με Γκούσιν στο ύψος και Εμμανουηλίδου στα 200μ.

Η 6η ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο περιλαμβάνει δύο ελληνικές συμμετοχές, με την Τατιάνα Γκούσιν να αγωνίζεται στον προκριματικό του ύψους και την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα ημιτελικά των 200 μ.

Η Τατιάνα Γκούσιν ρίχνεται στη μάχη του προκριματικού του ύψους, διεκδικώντας την πρόκριση για τον τελικό. Η αθλήτρια της Ιωάννας Σιώμου μετρά τέσσερις συμμετοχές σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Η Γκούσιν θα αγωνιστεί στο Α’ γκρουπ, με το όριο της απευθείας πρόκρισης να έχει τεθεί στο 1,97 μ., αν και εκτιμάται ότι ο τελικός θα κλείσει σε χαμηλότερο ύψος. Φέτος έχει περάσει τα 1,91 μ. στο Γκαλά της Φιλοθέης.

Λίγο αργότερα, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου θα τρέξει στον ημιτελικό των 200 μ., έχοντας εξασφαλίσει την πρόκρισή της με την 3η θέση στην προκριματική σειρά και χρόνο 22.92. Η νεαρή σπρίντερ θα τρέξει στην 3η σειρά από τον 5ο διάδρομο (15:38), με στόχο ένα ακόμα μεγάλο ρεκόρ, αλλά και την πρόκριση στον τελικό.

Η δράση της ημέρας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.

Το πρόγραμμα της 6ης ημέρας

13:05 5000 μ. (Γ) Προκριματικός

13:15 Ύψος (Γ) Προκριματικός Γκούσιν – Α γκρουπ

13:23 Ακοντισμός (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

13:58 800 μ. (Γ) Προκριματικός

14:55 Τριπλούν (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:02 200 μ. (Α) Ημιτελικός

15:24 200 μ. (Γ) Ημιτελικός – Εμμανουηλίδου – 3η σειρά (5ος διάδρομος) – 15:38

15:45 800 μ. (Α) Ημιτελικός

16:10 400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:24 400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ