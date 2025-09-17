ΕΟΕ για Τεντόγλου: «Ο Μίλτος μας έχει προσφέρει αμέτρητες στιγμές υπερηφάνειας, μην το ξεχνάμε»

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στήριξε δημόσια τον Μίλτο Τεντόγλου, λίγη ώρα μετά τον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε 11ος.

Ένα πρόβλημα στη γάμπα εμπόδισε τον «χρυσό» Ολυμπιονίκη να κάνει τα συνηθισμένα μεγάλα άλματά του, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει άδοξα τη συμμετοχή του και να αποχωρήσει εμφανώς απογοητευμένος.

Στο μήνυμά της στα social media, η ΕΟΕ έγραψε:

«Ετσι είναι ο αθλητισμός, έχει υπέροχες στιγμές, αλλά έχει και δύσκολες στιγμές. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι άνθρωπος και σε αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, δεν μπόρεσε να είναι ο γνώριμος Μίλτος.

Είναι, όμως, ο δύο φορές Χρυσός Ολυμπιονίκης, o Παγκόσμιος Πρωταθλητής και o Πρωταθλητής Ευρώπης.

Είναι και ο αθλητής που μας έχει προσφέρει αμέτρητες στιγμές χαράς και εθνικής υπερηφάνειας. Ας μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Πάντα μαζί σου Μίλτο».