Νίκη στο νήμα για Ναντέρ στα 1.500μ. - Ρεκόρ αγώνων από Τσέροτιτς στα 3.000μ. στιπλ

Η πέμπτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Τόκιο έκλεισε με εντυπωσιακές κούρσες και μεγάλες ανατροπές, αναδεικνύοντας νέους νικητές στα 1.500μ. ανδρών και τα 3.000μ. στιπλ γυναικών.

Στα 1.500μ. ανδρών, ο Πορτογάλος Ισαάκ Ναντέρ έκανε την έκπληξη, τερματίζοντας πρώτος με 3:34.10 και αφήνοντας πίσω του για μόλις δύο εκατοστά του δευτερολέπτου τον Βρετανό Τζέικ Γουάιτμαν (3:34.12).

Το χάλκινο κατέκτησε ο νεαρός Κενυάτης Ρέινολντ Τσερουιγιότ με 3:34.25, οριακά μπροστά από τον έμπειρο Τίμοθι Τσερουιγιότ.

Στα 3.000μ. στιπλ γυναικών, η 21χρονη Κενυάτισσα Φέιθ Τσέροτιτς πέτυχε τον μεγαλύτερο θρίαμβο της καριέρας της. Με δυνατό φίνις στα τελευταία 200μ. άφησε πίσω την Γουίνφρεντ Γιάβι και κατέκτησε το χρυσό με 8:51.59, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ αγώνων.

Η Γιάβι αρκέστηκε στο ασημένιο (8:56.46), ενώ το χάλκινο πήγε στην Αιθιοπία με την Σέμπο Αλμάγιου (8:58.86).