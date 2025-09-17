Η στιγμή που ο Τεντόγλου πιάνει τη γάμπα του στον τελικό του μήκους (vid)

Η μεγάλη μάχη του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο δεν είχε την κατάληξη που όλοι περίμεναν.

Ο Έλληνας «χρυσός» Ολυμπιονίκης ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις στη δεξιά γάμπα, γεγονός που τον εμπόδισε να βρει ρυθμό και να κυνηγήσει τις μεγάλες επιδόσεις που μας έχει συνηθίσει.

Από το πρώτο του άλμα στα 7,83 μ. έδειξε να μην αισθάνεται άνετα, ενώ στο δεύτερο διέκοψε τη φορά του στη μέση.

Οι κάμερες τον κατέγραψαν να πιάνει τη γάμπα, επιβεβαιώνοντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Παρά την προσπάθειά του στο τρίτο άλμα, δεν μπόρεσε να βελτιώσει την επίδοσή του και ολοκλήρωσε τον τελικό στην 11η θέση, μένοντας εκτός συνέχειας.