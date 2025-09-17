«Χρυσή» για 3η σερί χρονιά στο επί κοντώ η Μουν (vid)

Η Κέιτι Μουν κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη φορά τον παγκόσμιο τίτλο στο άλμα επί κοντώ, στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου του Τόκιο, που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία προσπάθεια.

Στο στάδιο όπου είχε στεφθεί Ολυμπιονίκης πριν από τέσσερα χρόνια – πέρασε τα 4,90 μ. σε μία «do-or-die» προσπάθεια, παίρνοντας την πρωτιά από την πρώην συναθλήτριά της, Σάντι Μόρις, η οποία δεν πέρασε το 4,95 μ.

Η Μόρις, που διεκδικούσε τον πρώτο της παγκόσμιο τίτλο σε ανοιχτό στίβο, κατέκτησε τελικά το πέμπτο της ασημένιο μετάλλιο, μετά από αυτά που είχε κερδίσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2016) και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου (2017, 2019, 2022).

Το βάθρο συμπλήρωσε η 36χρονη Τίνα Σουτέι από τη Σλοβενία, που κατέκτησε το πρώτο της παγκόσμιο μετάλλιο.

Η 34χρονη Αμερικανίδα , που πέρσι είχε μοιραστεί το χρυσό με τη Νίνα Κένεντι στη Βουδαπέστη, είχε δύσκολη χρονιά λόγω προβλημάτων στον αχίλλειο, όμως έκλεισε ιδανικά τη σεζόν, μετά το ασημένιο στους Ολυμπιακούς του Παρισιού, το 5ο της εθνικό τίτλο στον κλειστό και τη νίκη της στο Diamond League.