Ατυχος ο Μίλτος, τραυματισμός στη γάμπα τον άφησε 11ο

Ο τραυματισμός που αντιμετώπισε στην γάμπα δεν επέτρεψε στον Μίλτο Τεντόγλου να υπερασπιστεί τον τίτλο του Παγκόσμιο Πρωταθλητή, στο Τόκιο, ολοκληρώνοντας τον αγώνα του ως 11ος.

Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του στίβου, ξεκίνησε με ένα άλμα στα 7.83μ., το οποίο όπως είναι φυσιολογικό δεν τον άφησε ευχαριστημένο.

Στην επόμενη προσπάθεια μπήκε δυνατά αποφασισμένος για το μεγάλο άλμα. Δυστυχώς, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του, σταματώντας το σπριντ στα μέσα του διαδρόμου και βγάζοντας το άκυρο, μορφάζοντας από τις ενοχλήσεις στο πόδι του.

Στην τρίτη και και τελευταία όπως αποδείχθηκε προσπάθειά του έκανε ένα άλμα στα 7.67μ., τον οποίο τον έφερε στη 10η θέση μέχρι τελευταία στιγμή.

Η ατυχία του εκτός από τον τραυματισμό ήταν διπλή, καθώς είδε τον 12ο αθλητή της σειράς, τον Ισπανό Λέστερ Λεσκάι να κάνει άλμα στα 7.97μ. και να περνά στην 8η θέση, αφήνοντας τον Έλληνα άλτη στην 11...