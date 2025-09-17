Γιουσέιν Μπολτ: «Κάθε φορά που ανεβαίνω σκάλες, λαχανιάζω - Βλέπω ταινίες και παίζω με Lego»

Ο θρύλος των αγώνων ταχύτητας, Γιουσέιν Μπολτ, εξομολογείται ότι πλέον δεν θυμίζει σε τίποτα, την «αστραπή» που το 2009 είχε πετύχει τα παγκόσμια ρεκόρ στα 100 μ., 200 μ. και στη σκυταλοδρομία 4x100 μ.

«Ανεβαίνω τις σκάλες και μου κόβεται η ανάσα», είπε χαμογελώντας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, εξηγώντας ότι μετά από ρήξη αχίλλειου τένοντα δεν τρέχει πια.

«Κυρίως κάνω γυμναστική. Δεν ήμουν ποτέ μεγάλος φαν, αλλά τώρα σκέφτομαι πως πρέπει να ξαναρχίσω να τρέχω. Όταν το κάνω, μάλλον θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να βρω την ανάσα μου», πρόσθεσε.

Στα 39 του ο ταχύτερος άνθρωπος στον κόσμο, που μετρά πια οκτώ χρόνια από την απόσυρση του από την αγωνιστική δράση, όσα και τα χρυσά ολυμπιακά του μετάλλια, πλέον αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς του στα παιδιά του:

«Ξυπνάω για να τα δω πριν πάνε σχολείο, χαλαρώνω, βλέπω σειρές, παίζω Lego. Όταν γυρίζουν, περνάμε χρόνο μαζί –μέχρι να αρχίσουν να με ενοχλούν και τότε αποσύρομαι (γέλια)».

Όσο για το γιατί η νέα γενιά δεν έχει φτάσει ακόμη τα δικά του επίπεδα παρά την τεχνολογική πρόοδο, ο Μπολτ ήταν ξεκάθαρος:

«Η απάντηση είναι απλή: ήμασταν πιο ταλαντούχοι. Αυτό είναι όλο. Στους άνδρες φαίνεται πιο έντονα. Στις γυναίκες, όμως, βλέπουμε διαρκή βελτίωση και όλο και πιο γρήγορους χρόνους».