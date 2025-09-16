Η ώρα του Τεντόγλου: Έτοιμος να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο του

Η μεγάλη στιγμή του Μίλτου Τεντόγλου έφτασε, καθώς την Τετάρτη (17/9) ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης επιστρέφει στο στάδιο όπου έγραψε ιστορία το 2021, κατακτώντας το πρώτο του Ολυμπιακό μετάλλιο, με στόχο να διατηρήσει τον παγκόσμιο τίτλο του.

Παρά τις ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, ο Έλληνας άλτης βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και στοχεύει να «κλειδώσει» τη νίκη από το πρώτο του άλμα, στον τελικό του μήκους στο 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Ο Τεντόγλου μετρά ήδη 11 χρυσά μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις ανδρών/γυναικών από το 2018 έως σήμερα, ενώ έχει συνολικά 12, καθώς το 2022 κατέκτησε το ασημένιο στο Παγκόσμιο του Γιουτζίν.

Η μάχη προβλέπεται συναρπαστική, με τον Γκέιλ της Τζαμάικα, τον Ιταλό Φουρλάνι και τον Εχάμερ από την Ελβετία να αποτελούν τους βασικούς διεκδικητές του βάθρου.

Στα 200 μ. ρίχνεται η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

Στην ταχύτερη κούρσα της καριέρας της στοχεύει η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, η οποία ρίχνεται στη μάχη των 200 μέτρων, θέλοντας να σπάσει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας Κ23 (22.84).

Η νεαρή σπρίντερ τρέχει στον τρίτο διάδρομο της πρώτης προκριματικής σειράς και χρειάζεται να τερματίσει στις τρεις πρώτες ή να έχει έναν από τους έξι καλύτερους χρόνους συνολικά για να προκριθεί στον ημιτελικό.

Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας

13:05 Τριπλούν (Α) Προκριματικός

13:10 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ

13:25 Επί Κοντώ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

13:30 200 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου – 1η σειρά – 4ος διάδρομος

14:15 200 μ. (Α) Προκριματικός

14:45 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ

14:49 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Τεντόγλου

15:03 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

15:30 400 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός

15:57 3000 μ. στιπλ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:20 1500 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ