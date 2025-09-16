Συγκλονιστικός τελικός στο ύψος: «Χρυσός» ο Κερ με 2,36 μ. – Η Κίπγεγκον ασταμάτητη για 4η φορά στα 1.500 μ.

Η τέταρτη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Τόκιο πρόσφερε εντυπωσιακές μάχες, ρεκόρ και σπουδαίες επιδόσεις σε ύψος, σφυροβολία, 110 μ. εμπόδια και 1.500 μ. γυναικών.

Στο άλμα εις ύψος, ο Χάμις Κερ επιβεβαίωσε το στάτους του ως κορυφαίου άλτη στον κόσμο. Ο Νεοζηλανδός, χρυσός Ολυμπιονίκης, κατέκτησε και τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή με 2,36 μ., επίδοση που πέτυχε με την πρώτη του προσπάθεια και ισοφάρισε το ατομικό του ρεκόρ. Ο Γου Σανγκ-Χιεόκ της Νότιας Κορέας έμεινε στη δεύτερη θέση με 2,34 μ., ενώ το χάλκινο κατέκτησε ο Τσέχος Γιαν Στέφελα με 2,31 μ., αφήνοντας τέταρτο τον Ουκρανό Ολεχ Ντόροστσουκ.

Στα 110 μ. εμπόδια, ο Αμερικανός Κόρντελ Τιντς ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου με χρόνο 12.99, προσθέτοντας τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο Diamond League που είχε κερδίσει νωρίτερα φέτος. Οι Τζαμαϊκανοί Ορλάντο Μπένετ και Τάιλερ Μέισον κατέκτησαν ασημένιο και χάλκινο αντίστοιχα.

Στη σφυροβολία, ο Καναδός Ίθαν Κάτζμπεργκ ήταν ασυναγώνιστος, ρίχνοντας 84,70 μ. και καταρρίπτοντας το ρεκόρ αγώνων. Ο Γερμανός Μέρλιν Χούμελ έκανε την έκπληξη και πήρε το ασημένιο με 82,77 μ., ενώ ο Ούγγρος Μπέντσε Χαλάς ολοκλήρωσε την τριάδα του βάθρου με 82,69 μ.

Τέλος, στα 1.500 μ. γυναικών, η Κενυάτισσα Φέιθ Κίπγεγκον ήταν ασταμάτητη. Με 3:52.15 κατέκτησε τον τέταρτο παγκόσμιο τίτλο της στο αγώνισμα, συνεχίζοντας τη χρυσή της πορεία. Δεύτερη τερμάτισε η συμπατριώτισσά της Ντόρκους Εγουόι με 3:54.92, ενώ το χάλκινο πήγε στην Αυστραλή Τζέσικα Χαλ με 3:55.16.