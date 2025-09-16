Εντυπωσιακή η ΜακΛάφλιν-Λεβρόν στους ημιτελικούς των 400μ. (vid)

Η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν-Λεβρόν, δις Ολυμπιονίκης και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στα 400μ. εμπόδια, επέλεξε φέτος το απλό 400άρι στο Παγκόσμιο του Τόκιο και εντυπωσίασε, τερματίζοντας στα ημιτελικά σε 48.29.

Ο χρόνος της είναι ο καλύτερος στον κόσμο για το 2025 και την φέρνει στο Νο7 όλων των εποχών, ενώ πλέον το μεγάλο ερώτημα είναι αν στον τελικό της Πέμπτης (18/9) μπορεί να πλησιάσει το θρυλικό 47.60 της Μαρίτα Κοχ, που παραμένει ακατάρριπτο εδώ και 40 χρόνια.

Στους ημιτελικούς των 400μ. ανδρών, ο 21χρονος Μπουσάνγκ Κολέν Κεμπινατσίπι από τη Μποτσουάνα ήταν εντυπωσιακός, σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση της χρονιάς με 43.61.

Μαζί του στον τελικό θα βρεθούν και οι συμπατριώτες του, Μπαγιάπο Ντόρι και Λι Μπεκεμπίλο Επιέ.

Ο Αμερικανός Τζακόρι Πάτερσον, που μέχρι τώρα είχε την καλύτερη φετινή επίδοση (43.85), τερμάτισε τέταρτος με 44.19 αλλά προκρίθηκε βάσει χρόνου, ενώ ο Βρετανός αργυρός Ολυμπιονίκης Μάθιου Χάτσον-Σμιθ έμεινε εκτός τελικού.